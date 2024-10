A- A+

MOBILIDADE Linha especial com destino a pontos turísticos do Recife e de Olinda terá o funcionamento ampliado Temporada de cruzeiros demandou a ampliação do funcionamento da linha especial

Com o início da temporada de cruzeiros, diversos turistas já começaram a chegar ao Recife. No total, 22 embarcações deverão ancorar no Porto do Recife ao longo das próximas semanas. Para facilitar o deslocamento dos turistas entre pontos turísticos da capital pernambucana e de Olinda, uma linha especial de ônibus foi criada pelo Governo do Estado por meio do Consórcio de Transporte Metropolitano – CTM.

Com previsão de funcionar inicialmente de forma temporária desta quinta-feira (31) até o domingo (3), a linha 1091 - Centros Históricos teve o seu período de disponibilidade ampliado. Com a mudança, ela seguirá disponível até o dia 30 de novembro.

O trajeto contará com paradas obrigatórias de embarque e desembarque localizadas no Marco Zero (av. Alfredo Lisboa), Terminal Marítimo, Mercado Eufrásio e Casa da Cultura, principais pontos turísticos das cidades irmãs. Já aos domingos, a linha fará um itinerário diferente dos dias úteis e sábado. Confira os detalhes no final da matéria.

Capacidade e custo

A iniciativa, que é uma parceria com a empresa Ankai do Brasil e o Consórcio Conorte, funcionará com um micro-ônibus elétrico que comporta 35 pessoas, 20 sentadas e cerca de 15 em pé.

O passeio terá o custo de R$7,70. O valor poderá ser pago com cartões de débito ou crédito, Pix e Vem Comum. Aos domingos, a linha fará um itinerário diferente dos dias úteis e sábados.

Para Matheus Freitas, diretor-presidente do CTM, a linha atenderá de forma conjunta o interesse de deslocamento dos turistas e cidadãos da RMR.

“Nosso objetivo é proporcionar um melhor deslocamento aos cidadãos pernambucanos e turistas, sempre oferecendo um serviço de qualidade e propiciando mais conforto na utilização do sistema”, afirmou.

Os ônibus partirão, tanto em dias úteis quanto finais de semana, nos seguintes horários:

08h30

09h30

10h30

12h

13h

14h

15h30

16h30

Confira o itinerário durante os dias úteis e sábado:

Terminal/Ponto de Retorno:

Avenida Alfredo Lisboa, Praça Barão do Rio Branco (Marco Zero), Avenida Alfredo Lisboa, Avenida Militar, Ponte do Limoeiro, Avenida Norte, Praça General Abreu e Lima, Rua Alexandre Moura, Avenida Cruz Cabugá, Avenida Olinda, Avenida Sigismundo Gonçalves, Retorno Avenida Liberdade, Praça do Carmo

Ponto de Retorno/Terminal:

Praça do Carmo, Avenida Sigismundo Gonçalves, Avenida Presidente Kennedy, Travessa do Pisa, Avenida Olinda, Avenida Agamenom Magalhães, Avenida Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Rua Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Rua Floriano Peixoto, Praça Visconde de Mauá (Casa da Cultura), Travessa do Cais da Detenção, Ponte Velha, Rua Dr. José Mariano, Rua da Aurora, Ponte do Limoeiro, Avenida Militar, Cais do Apolo, Cais da Alfândega, Avenida Alfredo Lisboa.

Itinerário aos domingos:

Terminal/Ponto de Retorno:

Terminal Cais de Santa Rita, Avenida Martins de Barros, Ponte Conde Maurício de Nassau, Avenida Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Cais do Apolo, Avenida Militar, Ponte do Limoeiro, Avenida Norte, Praça General Abreu e Lima, Rua Alexandre Moura, Avenida Cruz Cabugá, Avenida Olinda, Avenida Sigismundo Gonçalves, Retorno Avenida Liberdade, Praça do Carmo.

Ponto de Retorno/Terminal:

Praça do Carmo, Avenida Sigismundo Gonçalves, Avenida Presidente Kennedy, Travessa do Pisa, Avenida Olinda, Avenida Agamenom Magalhães, Rua Rampa, Avenida Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Rua Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Rua Floriano Peixoto, Praça Visconde de Mauá (Casa da Cultura), Travessa do Cais da Detenção, Ponte Velha, Rua Dr. José Mariano, Rua da Aurora, Ponte do Limoeiro, Avenida Militar, Cais do Apolo, Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua Imperador Dom Pedro II, Rua Siqueira Campos, Avenida Dantas Barreto (Pista Leste), Avenida Nossa Senhora do Carmo, Avenida Martins de Barros, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Cais Santa Rita (Via de acesso ao Terminal Cais de Santa Rita), Terminal Cais de Santa Rita.

