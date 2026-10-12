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MOBILIDADE Linha Sul do Metrô do Recife amanhece fechada nesta segunda (12), Dia de Nossa Senhora Aparecida Paralisação foi precisa após uma falha na rede aérea

A Linha Sul do Metrô do Recife amanheceu fechada nesta segunda-feira (12), Dia de Nossa Senhora Aparecida. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), houve uma falha na rede aérea que sustenta o modal na madrugada.

"Um problema interno de energização da rede aérea que alimenta os trens da Linha Sul com 3kv está impossibilitado a circulação dos trens. A equipe de manutenção está atuando para normalizar o sistema", informou a companhia, por meio de nota.

Por conta da falha técnica, a CBTU ainda não tem previsão para volta da circulação dos trens. Cerca de 50 mil pessoas utilizam a Linha Sul por dia útil. Os demais modais, como a Linha Centro, seguem operando neste feriado.

Ônibus

A reportagem entrou em contato com o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) para entender se será feito um reforço nos ônibus para atender os passageiros da Linha Sul. Ainda não houve retorno, mas o canal segue aberto.

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