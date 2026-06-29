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MOBILIDADE Linha Sul do Metrô do Recife amanhece fechada nesta segunda (29) por falta de trens Modal é utilizado por cerca de 60 mil passageiros por dia; CTM reforçou circulação de ônibus

Todas as estações da Linha Sul do Metrô do Recife amanheceram fechadas nesta segunda-feira (29). Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), não há trens suficientes a disposição para operação do ramal.



Nas últimas semanas, o modal tem enfrentado constantes falhas técnicas, incluindo dois descarrilhamentos, que causaram redução ou paralisação total do serviço.

Ao todo, cerca de 60 mil passageiros utilizam o modal por dia, o que significa que, a cada interrupção da operação, a população sofre ainda mais com longas filas nos terminais, ônibus mais cheios e atrasos.



Segundo a CBTU, a Linha Sul precisa de pelo menos sete trens para operar normalmente. Nesta segunda, no entanto, apenas cinco estão disponíveis, enquanto os outros dois estão em manutenção. Com isso, não seria possível garantir "a circulação com intervalos compatíveis com a demanda".

A companhia alertou ainda que "essa frota é a que vai colapsar até 2027 se não houver a reposição devido ao envelhecimento dos trens antigos".

A reportagem questionou a companhia se há um prazo para retorno do serviço e aguarda resposta.

Reforço das linhas de ônibus

Procurado, o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) informou que reforçou a operação de ônibus para atender à população que depende da Linha Sul do Metrô para se deslocar. Veja abaixo as linhas com reforço:

185 - TI Cabo;



166 - TI Cajueiro Seco (Rua do Sol);



115 TI Aeroporto / TI Afogados;



168 TI Tancredo Neves (Cde Boa Vista).

"Técnicos estão nos terminais acompanhando a operação e o fluxo de usuários podendo realizar ajustes, se necessário. A operação emergencial vai continuar até a regularização da linha Sul do Metrô", completou.



Falhas na Linha Sul

Nas últimas semanas, a Linha Sul precisou ser paralisada ou ter operação parcial em pelo menos três oportunidades por falhas técnicas. A primeira foi numa terça-feira, 9 de junho, quando um trem descarrilhou entre as estações Recife e Joana Bezerra. Passageiros chegaram a descer do veículo e andar nos trilhos até a estação mais próxima. A operação integral só foi retomada no dia seguinte.

Houve ainda mais um descarrilhamento no último sábado seguinte, 13 de junho, entre as estações Alto do Céu e Curado. O veículo operava no Ramal Camaragibe. O serviço foi reestabelecido no mesmo dia, poucas horas depois.



Quatro dias depois, numa quarta-feira, os passageiros que precisavam da Linha Sul do Metrô do Recife para se deslocarem pela região enfrentaram intervalos maiores entre as viagens logo no início da manhã, um dos horários de pico do modal.

O problema, segundo a CBTU, foi um trem que apresentou problemas nas portas na Estação Recife, por volta das 6h, e precisou ser recolhido.



À Folha de Pernambuco, a companhia nformou na ocasião que a situação "mostra o problema da vida útil dos trens da Linha Sul", utilizada por cerca de 60 mil passageiros por dia.

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