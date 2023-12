A- A+

METRÔ Linha Sul do Metrô do Recife deve permanecer paralisada ao menos até o início desta terça-feira (26) Paralisação foi provocada por rompimento de um cabo de sustenção da rede aérea entre as estações Imbiribeira e Largo da Paz

Com o rompimento de um cabo de sustenção da rede aérea entre as estações Imbiribeira e Largo da Paz, a Linha Sul do Metrô do Recife deve ficar paralisada ao menos até o início desta terça-feira (26). Apesar de não haver previsão oficial da finalização dos serviços e do retorno da operação, a assessoria de Comunicação da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU-Recife) informou que as equipes estão trabalhando a fim finalizar os reparos até as 5h da manhã de terça.

De acordo com o assessor de comunicação da CBTU, Salvino Gomes, a dimensão do problema é maior do que se esperava inicialmente. “Ainda não existe previsão porque os técnicos informaram que o serviço é muito maior do que se precisava na primeira inspeção. Tudo o que acontece no metrô existe uma paralisação para a gente ver o tamanho do problema. Então, o tamanho foi maior do que a equipe da manutenção aguardava”, disse.

“Então, a gente vai trabalhar diuturnamente para quem sabe até amanhã, às 5h da manhã, abrir todas as estações porque a gente sabe da importância da Linha Sul do metrô para toda a população”, completou.



Segundo a CBTU, aproximadamente 60 mil pessoas utilizam a Linha Sul do Metrô Recife diariamente. A causa do rompimento do cabo de sustentação ainda não foi confirmada e o órgão não descarta a possibilidade de um ato de vandalismo.

“A gente ainda não pode precisar o motivo do rompimento desse cabo. Pode ter sido o próprio desgaste e fadiga do equipamento ou pode ter sido também qualquer ato de um objeto lançado ou um ato de vandalismo”, comentou Gomes.

Para atender a população que faz uso da Linha Sul do Metrô, o Consórcio Grande Recife ativou linhas especiais de ônibus. Segundo o consórcio, está em funcionamento a linha TI Cajueiro Seco/TI Aeroporto, além de também ter havido a extensão do itinerário da linha 115 TI Aeroporto/ TI Afogados até o Cais de Santa Rita.

