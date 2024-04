A- A+

Metrô Linha Sul do Metrô do Recife deve retornar nesta sexta-feira (19); confira detalhes A linha está sem funcionar desde as primeiras horas desta quinta (18) por problemas na rede aéreas na estação Imbiribeira

Parada desde o início desta quinta-feira (18), a Linha Sul do Metrô do Recife só deve retornar a partir das 5h desta sexta (19). A informação foi divulgada pela comunicação da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

Por meio de nota ainda na manhã desta quinta-feira (18), a companhia informou que a parada foi motivada por um problema na rede aérea nas proximidades da estação Imbiribeira.

No momento do ocorrido, logo na abertura das estações, um "trem estava sendo injetado" na Linha Sul.

Devido ao ocorrido, o veículo, que estava vazio, foi danificado com a falta de energia e ficou no meio da via. Com isso, a Linha Sul não abriu.

