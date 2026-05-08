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TRANSPORTE Linha Sul do Metrô do Recife é fechada por problemas na rede aérea Fechamento ocorreu por volta das 11h após problema identificado na saída da estação Recife com sentido a Cajueiro Seco

A Linha Sul do Metrô do Recife foi temporariamente fechada nesta sexta-feira (8) por problemas na rede aérea.



Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o fechamento ocorreu por volta das 11h.



Devido ao problema, houve a paralisação de um trem na saída da Estação Recife, no sentido Cajueiro Seco.

Ainda de acordo com a CBTU, as equipes de manutenção foram acionadas e estão atuando no local para restabelecer a operação. "Paralelamente, o Centro de Controle Operacional está avaliando e adotando outras estratégias para minimizar os impactos aos usuários", destacou a Companhia. Não há previsão para a retomada.



A Linha Sul do Metrô do Recife é composta por 12 estações:

Recife;

Joana Bezerra;

Largo da Paz;

Imbiribeira;

Antônio Falcão;

Shopping;

Tancredo Neves;

Aeroporto;

Porta Larga;

Monte dos Guararapes;

Prazeres;

Cajueiro Seco.

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