Linha Sul do Metrô do Recife é fechada por problemas na rede aérea
Fechamento ocorreu por volta das 11h após problema identificado na saída da estação Recife com sentido a Cajueiro Seco
A Linha Sul do Metrô do Recife foi temporariamente fechada nesta sexta-feira (8) por problemas na rede aérea.
Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o fechamento ocorreu por volta das 11h.
Devido ao problema, houve a paralisação de um trem na saída da Estação Recife, no sentido Cajueiro Seco.
Leia também
• Caruaru e Recife recebem etapas de corridas do circuito Santander Night Run durante o mês de maio
• Congresso do TRE-PE e o Terceiro Congresso Integrado de Direito Eleitoral ocorrem em maio no Recife
• Na Casa do Pão, juízes e servidores fortalecem apoio a vulneráveis
Ainda de acordo com a CBTU, as equipes de manutenção foram acionadas e estão atuando no local para restabelecer a operação. "Paralelamente, o Centro de Controle Operacional está avaliando e adotando outras estratégias para minimizar os impactos aos usuários", destacou a Companhia. Não há previsão para a retomada.
A Linha Sul do Metrô do Recife é composta por 12 estações:
Recife;
Joana Bezerra;
Largo da Paz;
Imbiribeira;
Antônio Falcão;
Shopping;
Tancredo Neves;
Aeroporto;
Porta Larga;
Monte dos Guararapes;
Prazeres;
Cajueiro Seco.