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TRANSPORTE

Linha Sul do Metrô do Recife é fechada por problemas na rede aérea

Fechamento ocorreu por volta das 11h após problema identificado na saída da estação Recife com sentido a Cajueiro Seco

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Linha Sul do Metrô do Recife é fechada após problema na rede aéreaLinha Sul do Metrô do Recife é fechada após problema na rede aérea - Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha de Pernambuco

A Linha Sul do Metrô do Recife foi temporariamente fechada nesta sexta-feira (8) por problemas na rede aérea.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o fechamento ocorreu por volta das 11h.

Devido ao problema, houve a paralisação de um trem na saída da Estação Recife, no sentido Cajueiro Seco.

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Ainda de acordo com a CBTU, as equipes de manutenção foram acionadas e estão atuando no local para restabelecer a operação. "Paralelamente, o Centro de Controle Operacional está avaliando e adotando outras estratégias para minimizar os impactos aos usuários", destacou a Companhia. Não há previsão para a retomada.

A Linha Sul do Metrô do Recife é composta por 12 estações: 
Recife;
Joana Bezerra;
Largo da Paz;
Imbiribeira;
Antônio Falcão;
Shopping;
Tancredo Neves;
Aeroporto;
Porta Larga;
Monte dos Guararapes;
Prazeres;
Cajueiro Seco.

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