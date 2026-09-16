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Mobilidade

Linha Sul do Metrô do Recife é paralisada na noite desta quarta-feira (16)

Ainda não há previsão de retorno do serviço

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Linha Sul do Metrô do Recife é paralisada Linha Sul do Metrô do Recife é paralisada  - Foto: WhatsApp/Reprodução

A Linha Sul do Metrô do Recife foi paralisada na noite desta quarta-feira (16), devido a problemas elétricos na rede aérea.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a circulação ficou comprometida entre os terminais Recife e Cajueiro Seco.

Todas as estações da Linha Sul foram fechadas e não há previsão de retomada do serviço.

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Segundo a CBTU, o Centro de Controle atua para restabelecer a operação, e as equipes de manutenção já foram acionadas para realizar os reparos necessários e normalizar a circulação em toda a linha.

Para atenuar a sobrecarga no serviço de ônibus devido à falta do uso de trens, houve reforço na operação das linhas 185 TI Cabo, 166 TI Cajueiro Seco (Rua do Sol), 115 TI Aeroporto/ TI Afogados e 168 TI Tancredo Neves (Cde Boa Vista).

"A operação emergencial se manterá até a normalização do ramal da CBTU", informou o Grande Recife Consórcio de Transporte. 

 

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