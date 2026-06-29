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Mobilidade Linha Sul do Metrô do Recife é reaberta após supensão por falta de trens Mais cedo, a CBTU havia informado que a Linha Sul precisava de pelo menos sete composições para operar normalmente, no entanto, apenas cinco estavam disponíveis

A Linha Sul do Metrô do Recife foi reaberta ao meio-dia desta segunda-feira (29) após amanhecer fechada por falta de trens suficientes para a operação do ramal.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a retomada ocorreu após a liberação dos trens pela manutenção.

Mais cedo, a CBTU havia informado que a Linha Sul precisava de pelo menos sete composições para operar normalmente, no entanto, apenas cinco estavam disponíveis enquanto duas permaneciam em manutenção.

Com isso, não seria possível garantir "a circulação com intervalos compatíveis com a demanda", segundo informou a companhia. Cerca de 60 mil passageiros usam o ramal por dia.

Devido ao fechamento das estações, o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) reforçou a operação de quatro linhas de ônibus para atender à população.

Falhas na Linha Sul

Nas últimas semanas, a Linha Sul precisou ser paralisada ou ter operação parcial em pelo menos três oportunidades por falhas técnicas.



A primeira foi no dia 9 de junho, quando um trem descarrilhou entre as estações Recife e Joana Bezerra. Passageiros chegaram a descer do veículo e andar nos trilhos até a estação mais próxima. A operação integral só foi retomada no dia seguinte.

Houve ainda mais um descarrilhamento no último sábado seguinte, 13 de junho, entre as estações Alto do Céu e Curado. O veículo operava no Ramal Camaragibe. O serviço foi reestabelecido no mesmo dia, após poucas horas.

Quatro dias depois, em uma quarta-feira, os passageiros que precisavam da Linha Sul do Metrô do Recife para se deslocarem pela região enfrentaram intervalos maiores entre as viagens logo no início da manhã, um dos horários de pico do modal.



Propostas para privatização

Nesta terça-feira (30), um seminário realizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE) vai debater a privatização do Metrô do Recife.

O evento, que ocorre das 15h às 18h no auditório da Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe), em Santo Amaro, área central do Recife, trará sete propostas prioritárias para o processo de concessão.

O objetivo, segundo o conselho, é trazer um olhar para o cenário de sucateamento e abandono do Metrô do Recife. A privatização do Metrô do Recife foi autorizada pelo governo federal em maio do ano passado.

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