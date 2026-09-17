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A Linha Sul do Metrô do Recife foi reaberta na manhã desta quinta-feira (17).



Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a circulação ficou interrompida entre os terminais Recife e Cajueiro Seco desde o início da noite dessa quarta-feira (16), devido a problemas na rede aérea. Em nota, a CBTU informa que todas as estações foram liberadas às 11h20.





Devido à falta de uso dos trens durante o período de paralisação, houve reforço na operação das linhas de ônibus 185 TI Cabo, 166 TI Cajueiro Seco (Rua do Sol), 115 TI Aeroporto / Ti Afogados e 168 Ti Tancredo Neves (Cde Boa Vista).

Linha Sul do Metrô do Recife é reaberta na manhã desta quinta-feira (17). Foto: Bianca Amorim / Folha de Pernambuco



Mesmo com o reforço, a suspensão da linha causou transtornos aos usuários. O estudante Luiz Otávio, que estava indo para o estágio, relatou que foi pego de surpresa com o não funcionamento do metrô nesta manhã.



"Eu já estou um pouco atrasado para o estágio e agora, com a paralisação, não sei muito o que vou fazer ainda, eu vou descobrir. Mas o que era um caminho direto para o estágio, que era extremamente perto, agora vai virar uma hora a mais, talvez, uma hora e meia", afirmou.

Linha Sul do Metrô do Recife é reaberta na manhã desta quinta-feira (17). Foto: Bianca Amorim / Folha de Pernambuco





Segundo Maria Isabel, também usuária da Linha Sul, a paralisação causou um fluxo maior de pessoas nas outras linhas, o que gerou ainda mais transtornos.



"Hoje eu tinha um médico marcado e eu tive que vim para outra linha. Com transtorno, já que eu tenho uma criança que tem uma comorbidade e precisa de ter o lugar mais tranquilo um pouco, mas estava super cheio o metrô e os pessoas não queriam dar o lugar, não tem mais esse respeito, porque como a outra linha está parada, então ficou o fluxo muito maior de pessoas. Isso afetou bastante", concluiu.

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