Mobilidade Linha Sul do Metrô do Recife para de funcionar por conta de problemas elétricos Ainda não há previsão para o retorno do funcionamento; a linha especial TI Cajueiro Seco/TI Aeroporto foi ativada e a linha TI Aeroporto/TI Afogados teve o itinerário ampliado até o Cais de Santa Rita

A Linha Sul do Metrô do Recife parou de funcionar na manhã desta segunda-feira (25). O motivo foi uma pane na rede de energia do local, entre as estações Imbiribeira e Antônio Falcão, na Zona Sul do Recife.

Ainda não há previsão para o retorno do funcionamento.

De acordo com o Consórcio Grande Recife, foi ativada a linha especial TI Cajueiro Seco/TI Aeroporto. Além disso, houve a extensão do itinerário da linha 115 TI Aeroporto/ TI Afogados até o Cais de Santa Rita.

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) enviou uma equipe de manutenção para reparar o problema. Na estação Joana Bezerra, já há ligação natural com a Zona Sul da cidade.

