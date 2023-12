A- A+

RECIFE Com transtornos para passageiros, Linha Sul do Metrô do Recife segue interditada nesta terça-feira Até o momento, não há previsão oficial da CBTU para retorno do serviço, que passa por reparos

A Linha Sul do Metrô do Recife segue inoperante na manhã desta terça-feira (26), o que causa vários transtornos para os passageiros. O serviço parou de funcionar na manhã dessa segunda-feira (25) por conta de uma pane na rede de energia do local, decorrente do rompimento de um cabo de sustentação entre as estações Imbiribeira e Largo da Paz, na Zona Sul da cidade.

A previsão inicial era de que os reparos fossem concluídos até as 5h da manhã desta terça, o que não aconteceu. Em contato com a reportagem, a assessoria da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) revelou que existe a expectativa de retorno do serviço ainda nesta terça, mas é preciso aguardar análise das obras de reparo para poder emitir um prazo oficial.

Um dos passageiros prejudicados foi Erivaldo Avelino, vigilante de 65 anos que tentou pegar a Linha Sul na Estação do Recife, no bairro de São José, área central, na manhã desta terça-feira, mas se frustrou pela interdição.

"Eu estou voltando do trabalho, mas cheguei aqui e não está funcionando. Eu moro em Prazeres, em Jaboatão, e minha melhor opção para voltar pra casa é o metrô da Linha Sul. Também cheguei a vir ontem (segunda-feira), às 14h, mas também não estava funcionando. Hoje tive a esperança de conseguir, mas vou precisar pegar ônibus", revelou o passageiro.

No Terminal Integrado Joana Bezerra, a linha 026 - TI Aeroporto/TI Joana Bezerra também está sendo muito afetada por conta da interdição da paralisação do serviço metroviário, com longas filas em busca do ônibus.

Uma das passageiras que optaram pela linha foi Éryka Mendonça, de 24 anos, que pretendia chegar a sua residência, no Ibura, Zona Oeste do Recife. Sem o metrô, ela leva ainda mais tempo para fazer o trajeto.

"De ônibus fica mais longe mesmo. Ontem eu não cheguei a tentar pegar o metrô, só hoje (terça-feira), mas como já sabia que não estava funcionando, vim pegar o ônibus mesmo. É mais difícil, mas é o que a gente tem agora", disse.

De acordo com a CBTU, aproximadamente 60 mil pessoas utilizam a Linha Sul do Metrô Recife diariamente. A causa do rompimento do cabo de sustentação ainda não foi confirmada, mas o órgão não descarta a possibilidade de um ato de vandalismo.

Previsão de retorno

Por meio de nota oficial, a CBTU informou que as "equipes da manutenção foram acionadas e trabalham incansavelmente na solução do problema". Além disso, alguns trens que estão na Linha Sul "deverão ser rebocados após o horário de pico de hoje (terça) para o Centro de Manutenção em Cavaleiro, passando pela Linha Centro".

Até o momento, não há uma previsão de retorno oficial do funcionamento do serviço. Confira, abaixo, a nota na íntegra.

A CBTU informa que desde a identificação do problema ontem, 25 , por volta das 8h45, as equipes da manutenção foram acionadas e trabalham incansavelmente na solução do problema. Porém diante da extensão e gravidade no impacto na rede elétrica que alimenta os trens, o serviço ainda não foi finalizado. Alguns trens que estão na Linha Sul deverão ser rebocados após o horário de pico de hoje para o Centro de Manutenção em Cavaleiro, passando pela Linha Centro. Manteremos todos informados sobre a retomada da operação comercial. Lamentamos os transtornos, e estamos trabalhando para solução do problema.

Reforço nas linhas de ônibus

Para tentar amenizar o problema, o Consórcio Grande Recife ativou a linha especial TI Cajueiro Seco/TI Aeroporto ainda na segunda-feira. Além disso, houve a extensão do itinerário da linha 115 TI Aeroporto/ TI Afogados até o Cais de Santa Rita.

Além disso, por se tratar de um dia útil, o Consórcio está realizando o reforço das linhas 166, TI Cajueiro Seco/ Rua do Sol e 168 TI Tancredo Neves (Cde Boa Vista) e a extensão de itinerário da linha 181 Cabo (Cohab) / TI Cajueiro Seco.

Devido à alta demanda, a linha 026 - TI Aeroporto/TI Joana Bezerra também deve receber reforço.

