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MOBILIDADE Linha Sul do Metrô do Recife segue paralisada nesta quinta-feira (17) Segundo a CBTU, ainda não há previsão para a retomada do serviço

A Linha Sul do Metro do Recife chegou ao segundo dia consecutivo sem funcionar, nesta quinta-feira (17), devido a problemas na rede aérea.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a circulação ficou interrompida entre os terminais Recife e Cajueiro Seco desde o início da noite dessa quarta-feira (16).



Ainda segundo a CBTU, o Centro de Controle e as equipes de manutenção seguem atuando para restabelecer a operação e normalizar a circulação em toda a linha. Todas as estações foram fechadas e não há previsão de retomada do serviço.

Linha Sul do Metrô do Recife segue paralisada nesta quinta-feira (17). Foto: Bianca Amorim / Folha de Pernambuco

Devido à falta de uso dos trens, houve reforço na operação das linhas de ônibus 185 TI Cabo, 166 TI Cajueiro Seco (Rua do Sol), 115 TI Aeroporto / Ti Afogados e 168 Ti Tancredo Neves (Cde Boa Vista).

Mesmo com o reforço de ônibus, a suspensão da linha causou transtornos aos usuários. O estudante Luiz Otávio, que estava indo para o estágio, relatou que foi pego de surpresa com o não funcionamento do metrô.



"Eu já estou um pouco atrasado para o estágio e agora, com a paralisação, não sei muito o que vou fazer ainda, eu vou descobrir. Mas o que era um caminho direto para o estágio, que era extremamente perto, agora vai virar uma hora a mais, talvez, uma hora e meia", afirmou.

Luiz Otávio, estudante e usuário da Linha Sul. Foto: Bianca Amorim / Folha de Pernambuco



Segundo Maria Isabel, também usuária da Linha Sul, a paralisação causa um fluxo maior de pessoas nas outras linhas, o que gera ainda mais transtornos.



"Hoje eu tinha um médico marcado e eu tive que vim para outra linha. Com transtorno, já que eu tenho uma criança que tem uma comorbidade e precisa de ter o lugar mais tranquilo um pouco, mas estava super cheio o metrô e os pessoas não queriam dar o lugar, não tem mais esse respeito, porque como a outra linha está parada, então ficou o fluxo muito maior de pessoas. Isso afetou bastante", concluiu.





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