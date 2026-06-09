Linha Sul do Metrô do Recife será parcialmente retomada após descarrilhamento de trem
A partir da noite desta terça-feira (9), trens partirão de Cajueiro Seco até Joana Bezerra. Os passageiros deverão concluir a viagem pela Linha Centro que segue até a estação Recife
A Linha Sul do Metrô do Recife será parcialmente retomada, na noite desta terça-feira (9), após o descarrilhamento de um trem entre as estações Recife e Joana Bezerra ter causado a paralisação do ramal desde às 11h.
Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a partir das 18h, os trens partirão de Cajueiro Seco até Joana Bezerra. Os passageiros deverão concluir a viagem pela Linha Centro, que segue até a estação Recife.
O mesmo trajeto ocorrerá no sentido oposto. Com isso, os usuários que vão para Cajueiro Seco deverão embarcar nos trens da Linha Centro e descer na estação Joana Bezerra. De lá, precisam acessar a Linha Sul com destino a Cajueiro Seco.
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"Informamos ainda que os técnicos vão continuar trabalhando durante toda a noite para normalizar a circulação total da Linha Sul", ressaltou a CBTU.
O descarrilhamento que provocou a paralisação do ramal na manhã desta terça-feira (9) ocorreu por volta das 11h12, afetando todas as estações da Linha Sul.
Imagens que circulam nas redes sociais registraram o momento em que os passageiros desceram dos vagões e começaram a andar nos trilhos até a estação mais próxima.