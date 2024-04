A- A+

TRANSPORTE Linha Sul do Metrô do Recife tem operação paralisada após problema na rede aérea Parada foi motivada por um problema na rede aérea nas proximidades da estação Imbiribeira

A Linha Sul do Metrô do Recife teve suas operações paralisadas no início da manhã desta quinta-feira (18).

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a parada foi motivada por um problema na rede aérea nas proximidades da estação Imbiribeira.

Por meio de nota, a companhia informou que, no momento do ocorrido, logo na abertura das estações, um "trem estava sendo injetado" na Linha Sul.

Devido ao ocorrido, o veículo, que estava vazio, foi danificado com a falta de energia e ficou no meio da via. Com isso, a Linha Sul não abriu.

Devido ao trem, que ficou entre as Estações Afogados e Recife, a Linha Centro do Metrô passou a funcionar em via singela, ou seja, em mão dupla.



Por volta das 7h40, o veículo foi retirado da via, mas a situação ainda não foi normalizada. Técnicos estão no local, segundo informou a CBTU.



"A gente leva algo em torno de uma hora para viabilizar o pleno funcionamento da linha Centro, o que deve ocorrer por volta das 8h40. Já a Linha Sul segue sem previsão para retorno do funcionamento", afirmou o assessor de imprensa da CBTU, Salvino Gomes.

Veja também

rio de janeiro Mulher que levou idoso morto a banco passa por audiência de custódia