A- A+

Mobilidade Linha Sul do Metrô do Recife volta a apresentar falhas e é paralisada pela 2ª vez na semana O serviço está paralisado desde às 15h30 desta quinta-feira (2)

A Linha Sul do Metrô do Recife foi interditada na tarde desta quinta-feira (2) após apresentar falhas na rede aérea entre as estações Porta Larga e Prazeres. Essa é a segunda paralisação do serviço apenas nesta semana.

Nas últimas semanas, o ramal tem enfrentado constantes falhas técnicas, incluindo dois descarrilhamentos, que causaram a redução ou paralisação total do serviço.

Na segunda-feira (29), todas as estações da Linha Sul amanheceram fechadas. Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), não haviam trens suficientes a disposição para operação.

Ao todo, cerca de 60 mil passageiros utilizam o modal por dia.

Ainda não há previsão para o retorno da operação da Linha Sul do Metrô.

Reforço das linhas de ônibus

Em nota enviada à Folha de Pernambuco, o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) informou que iniciou a operação emergencial de ônibus para atender os passageiros que dependem da Linha Sul do Metrô. Veja quais são as linhas com reforço:

185 TI Cabo;

166 TI Cajueiro Seco (Rua do Sol);

115 TI Aeroporto / TI Afogados;

168 TI Tancredo Neves (Cde Boa Vista).

De acordo com o Grande Recife, os técnicos do consórcio estão nos terminais de ônibus acompanhando a operação e o fluxo de usuários. Ajustes serão realizados, se necessário.

O reforço seguirá até a regularização da operação da Linha Sul do Metrô.

Falhas na Linha Sul

Nas últimas semanas, a Linha Sul precisou ser paralisada ou ter operação parcial em pelo menos três oportunidades por falhas técnicas. A primeira foi numa terça-feira, 9 de junho, quando um trem descarrilhou entre as estações Recife e Joana Bezerra. Passageiros chegaram a descer do veículo e andar nos trilhos até a estação mais próxima. A operação integral só foi retomada no dia seguinte.

Houve ainda mais um descarrilhamento no último sábado seguinte, 13 de junho, entre as estações Alto do Céu e Curado. O veículo operava no Ramal Camaragibe. O serviço foi reestabelecido no mesmo dia, poucas horas depois.



Quatro dias depois, numa quarta-feira, os passageiros que precisavam da Linha Sul do Metrô do Recife para se deslocarem pela região enfrentaram intervalos maiores entre as viagens logo no início da manhã, um dos horários de pico do modal.

O problema, segundo a CBTU, foi um trem que apresentou problemas nas portas na Estação Recife, por volta das 6h, e precisou ser recolhido.

Veja também