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Mobilidade

Linha Sul do Metrô do Recife volta a funcionar 

O serviço foi retomado às 15h15, após a resolução de um problema elétrico

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A última paralisação aconteceu Dia de Nossa Senhora Aparecida (12), devido a uma falha na rede aérea que sustenta o modal na madrugadaA última paralisação aconteceu Dia de Nossa Senhora Aparecida (12), devido a uma falha na rede aérea que sustenta o modal na madrugada - Foto: Bianca Amorim / Folha de Pernambuco

O Metrô do Recife retomou o funcionamento da Linha Sul, que havia sido suspenso na manhã desta quarta-feira (14). O serviço foi retomado às 15h15. 

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a causa da falta do serviço de mobilidade foi um problema elétrico na subestação de energia Shopping. 

Passageiros encontraram todas as estações da Linha Sul fechadas na manhã desta quarta. Esta é a segunda vez na semana que o modal fica sem funcionamento no turno da manhã. 

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A última paralisação aconteceu Dia de Nossa Senhora Aparecida (12), devido a uma falha na rede aérea que sustenta o modal na madrugada.

Para suprir a demanda de passageiros pela manhã, o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) reforçou o número de ônibus na rua para atender a população atingida desde às 5h da manhã.

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