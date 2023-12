A- A+

MOBILIDADE Linha Sul do Metrô do Recife volta a operar e volta para casa é tranquila na Estação Joana Bezerra Operação da Linha Sul foi interrompida por conta de um cabo de sustentação que se rompeu

A Linha Sul do Metrô do Recife voltou a funcionar na noite desta terça-feira (26), por volta das 20h, fazendo com que a volta para casa fosse tranquila para os usuários que optaram por esperar o transporte nas plataformas da Estação Joana Bezerra.

A paralisação na atividade da Linha Sul aconteceu na manhã desta segunda-feira de Natal (25), em decorrência do rompimento de um cabo de sustentação entre as estações Largo da Paz e Imbiribeira, ambas na Zona Sul.

Veja também

Justiça Juiz rejeita pedido para bloquear R$ 1 bilhão da Braskem