MOBILIDADE Linha Sul do Metrô do Recife volta a operar; retorno para casa é tranquilo na Estação Joana Bezerra Operação da Linha Sul foi interrompida por conta de um cabo de sustentação que se rompeu

A Linha Sul do Metrô do Recife voltou a funcionar na noite desta terça-feira (26), por volta das 20h, fazendo com que o retorno para casa fosse tranquilo para os usuários que optaram por esperar o transporte nas plataformas da Estação Joana Bezerra.

A previsão era de que os reparos fossem concluídos até 5h da manhã desta terça, o que não aconteceu.

A paralisação na atividade da Linha Sul aconteceu na manhã desta segunda-feira de Natal (25), em decorrência do rompimento de um cabo de sustentação entre as estações Largo da Paz e Imbiribeira, ambas situadas na Zona Sul da capital pernambucana.

De acordo com informações da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), aproximadamente 60 mil pessoas utilizam a Linha Sul do Metrô Recife diariamente.

A vendedora Gabrielly Henrique, de 19 anos, conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco, detalhando as dificuldades que enfrentou com a interrupção do andamento da Linha Sul. Ela estava na Estação Joana Bezerra, seguindo para o bairro de Afogados nesta noite.

“Me atrapalhou muito, porque eu tive que sair mais cedo e o ônibus não é tão rápido quanto o metrô. É bem mais demorado e não cabe tanta gente. Quando o metrô para, todos os trabalhadores também param, praticamente. Foi bem complicado”, afirma.

"Quando o metrô para, todos os trabalhadores também param, praticamente", diz a vendedora | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Situação parecida foi vivida por Josivaldo Matias, de 47 anos. Ele trabalha como separador de cargas no Aeroporto Internacional do Recife, no bairro da Imbiribeira.

Josivaldo Matias passou mais de duas horas para retornar para casa na segunda-feira de Natal | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco



“Logo cedo hoje quando fui voltar do trabalho para casa foi um transtorno. Ninguém avisou. Cheguei na estação e estava fechada. Os ônibus que pego, não estavam reforçados e passei mais de duas horas para voltar para casa”, relembra.

Para Bruna Rafaela de Oliveira, de 30 anos, o prejuízo foi sentido no bolso, com um custo não previsto.

Bruna cita gasto a mais com carro de aplicativo, por conta da suspensão das atividades da Linha Sul do Metrô do Recife | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

“Me atrapalhou bastante, porque eu tive que ir de Uber pela manhã, e já foi um gasto a mais que o previsto”, detalha.

