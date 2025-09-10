A- A+

Metrô Trem da Linha Sul do Metrô do Recife apresenta falha elétrica e causa transtornos entre os usuários Ramal, no entanto, segue funcionando com lentidão

Um trem da Linha Sul do Metrô do Recife apresentou falha elétrica na entrada da estação Shopping da Linha Sul, no sentido subúrbio/cidade, por volta das 7h10 da manhã desta quarta-feira (10).

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver os passageiros descendo dos vagões e andando sobre os trilhos.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), no entanto, não houve paralisação do ramal porque o problema aconteceu em uma via singela, entre as estações Tancredo Neves a Antônio Falcão, espaço onde os trens trafegam pela mesma via nos dois sentidos.

No entanto, a via está desregulada com intervalos de 20 a 25 minutos. Segundo a CBTU, o trem deverá ser retirado em breve.

Privatização do metrô

O problema no metrô acontece exatamente duas semanas depois do ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmar a assinatura da transferência da gestão do Metrô do Recife do governo federal para o Governo de Pernambuco.

O repasse da gestão, feita desde 1985 pela Superintendência de Trens Urbanos do Recife (Metrorec), entidade vinculada à Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), uma empresa estatal federal ligada ao Ministério das Cidades, é o passo que antecede a concessão do sistema à iniciativa privada.

"Eu diria que em mais uma ou duas semanas vamos ter finalizado o diálogo. Vamos fazer nas próximas semanas a assinatura dos documentos transferindo [a administração] para o governo do estado", afirmou Rui Costa.

Depois do repasse, será feito o leilão da operação. "A nossa prioridade é a população. Todos os empregados terão garantia dos seus empregos, mas a gente não pode prejudicar a população do Grande Recife com um serviço de má qualidade como hoje eles têm", completou o ministro.

Em maio deste ano, o governo federal autorizou a concessão do Metrô do Recife à iniciativa privada. A resolução assinada por Rui Costa previa a transferência de bens imóveis e ativos necessários para o funcionamento do sistema para o Governo de Pernambuco.

O processo de concessão segue em fase de estudos. Depois, estão previstas as seguintes etapas: consulta pública, acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU); publicação de edital; leilão de projeto; e assinatura de contrato.

Cerca de 138 mil passageiros usam o Metrô do Recife por dia, sendo 80 mil na Linha Centro, 55 mil na Linha Sul e 2,6 mil na Linha Diesel, de acordo com dados da CBTU Recife.

Sindicato dos Metroviários se manifesta

Durante a manhã desta quarta, o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) se manifestou, por meio de uma nota, prestando solidariedade aos usuários do metrô.

No comunicado, o Sindmetro-PE acusou o boicote de investimentos como o principal responsável pelas falhas do metrô do Recife.

A categoria defendeu ainda que o metrô não deve ser privatizado e que receba os recursos necessários para continuar sua operação. Confira a nota na íntegra:

"O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) manifesta sua solidariedade a todos os usuários do metrô que enfrentaram transtornos na manhã desta quarta-feira (10), após a quebra de um trem próximo à Estação Shopping, na Linha Sul. Situações como esta, que obrigaram passageiros a caminhar pelos trilhos, evidenciam o grave problema de falta de investimentos que atinge a CBTU Recife há anos.

Esse boicote de investimentos, imposto de forma deliberada ao sistema, é o verdadeiro responsável pelas falhas que prejudicam diariamente a população trabalhadora, que depende do metrô como transporte essencial.

A categoria dos metroviários reafirma seu compromisso com a sociedade pernambucana: seguimos lutando para que o metrô do Recife receba os recursos necessários, opere em sua plena capacidade e funcione com segurança, eficiência e dignidade para todos os passageiros.

O metrô é patrimônio do povo, e não pode ser sucateado para justificar privatizações. Nossa luta é por um sistema 100% público, estatal e de qualidade, capaz de atender às necessidades da população e garantir a preservação da vida dos trabalhadores e usuários."





