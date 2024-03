A- A+

Após os usuários da Linha Sul do Metrô do Recife serem surpreendidos, na manhã desta segunda (11), com a paralisação da linha, o transporte deve voltar a funcionar normalmente até as 14h. Isso foi o que garantiu o gerente de comunicação da CBTU, Savino Gomes, que também explicou qual foi a causa do problema.

Linha Sul do metrô paralisada | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

"O problema aconteceu por volta das 4h da manhã. A gente teve um problema próximo à Estação Imbiribeira, que causou um transtorno de falta de alimentação em toda Linha Sul, que são as 10 estações de Recife a Cajueiro Seco. De manhã, não conseguimos abrir as estações. Os técnicos foram acionados ao local, conseguiram já detectar o problema, e a gente acredita que os técnicos estão trabalhando, e até o final da tarde, no máximo, o início da noite, a gente reabrirá todas as estações da Linha Sul e o metrô voltará a funcionar normalmente", garantiu.



Savino Gomes, assessor de comunicação da CBTU, explica sobre o problema na Linha Sul do metrô | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

A paralisação da Linha Sul afetou cerca de 60 mil passageiros que utilizam a linha. Uma delas foi a manicure Vilma Amantes, que, ao voltar para casa, foi surpreendida com o metrô paralisado.

"A gente tá sem metrô aqui e eu preciso chegar em casa. Os trabalhadores tão sofrendo muito, porque a gente quer chegar no trabalho, quer chegar em casa e não tem como. Todo dia um problema no metrô, não pode estar acontecendo isso. Não libera ônibus e nem nada. A gente está sem saída", disse.

Vilma Amantes foi surpreendida com a paralisação da Linha Sul do metrô, quando estava voltando para casa | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

Reforço nos ônibus

Diante da paralisação da Linha Sul do metrô, o Consórcio Grande Recife garantiu reforço em algumas linhas de ônibus até o problema ser solucionado.

De acordo com o Grande Recife, os usuários que desejam ir para Zona Sul pelo corredor da avenida Domingos Ferreira devem utilizar as linhas 080 TI Joana Bezerra / Boa Viagem e 026 TI Aeroporto / TI Joana Bezerra.

Os passageiros que forem via corredor da avenida Mascarenhas de Moraes devem utilizar a Linha Centro do metrô, desembarcar em Afogados e utilizar a linha 115 TI Aeroporto / TI Afogados. A empresa de transportes garantiu que está com uma linha especial para Cajueiro Seco.

Além dessa alternativa, o Grande Recife também reforçou outras linhas para os passageiros. Confira abaixo:

Reforço da Linha 185 TI Cabo que vai pro Cais de Sta Rita

Ativação da Linha especial 231 TI Cajueiro Seco / TI Aeroporto ativada.

Reforço da Linha 181 Cabo (Cohab)/TI Cajueiro Seco vai realizar viagens para o centro do Recife.

Reforço da linha 166 - TI Cajueiro (Rua do Sol)

Reforço da linha 168 - TI Tancredo Neves (Cde. Boa Vista)

Realização de viagens extras da linha 026 - TI Aeroporto / TI Joana Bezerra

Extensão do itinerário da linha 115 TI Aeroporto/ TI Afogados em algumas viagens até o Cais de Sta Rita.

