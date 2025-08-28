A- A+

Mobilidade Linha Sul do Metrô completa 24 horas sem funcionar; usuários do ramal lamentam Serviço está paralisado por causa de um curto-circuito na rede aérea

Na manhã desta quinta-feira (28), a Linha Sul do Metrô do Recife completou 24 horas sem funcionar. O serviço está paralisado desde às 10h30 da quarta (27), por um curto-circuito na rede aérea.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), todas as estações que atendem a Linha Sul estão fechadas e uma equipe de manutenção já está atuando para restabelecer o serviço. A Linha Centro opera normalmente.





Mais de 60 mil pessoas são atendidas diariamente pela Linha Sul, que contempla as estações Largo da Paz, Imbiribeira, Antônio Falcão, Shopping, Tancredo Neves, Aeroporto, Porta Larga, Monte dos Guararapes, Prazeres e Cajueiro Seco.

Um dos usuários afetados foi Édson Borges, de 35 anos. Apesar de não utilizar a linha todos os dias, ele lamentou a linha estar sem funcionar.

"É o tipo de coisa que quem depende do transporte público sente. É difícil porque já não basta as horas que a pessoa fica longe de casa, tem que gastar com outra alternativa, às vezes pegar um caminho de ônibus até mais longo. É uma infelicidade para toda Região Metropolitana", lamentou Édson.

Édson Borges lamentou a Linha do Metrô não estar funcionando. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Infelicidade que foi o sentimento descrito pelo jovem Daniel Ryan, de 20 anos. Ele havia ido para uma consulta médica, no Recife, e estava voltando para Cajueiro Seco, mas foi surpreendido com a Linha Sul sem funcionar.

"Estou um pouco frustrado, porque muda completamente o horário, a viagem. Agora tenho que encontrar uma forma alternativa, pegando um ônibus que demora bastante, em relação ao metrô", desabafou.

Daniel Ryan foi surpreendido com a paralisação da Linha Sul. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Outra usuária afetada foi dona Vanuza da Silva, de 50 anos. Ela, que é de Olinda, trabalha como ambulante em Prazeres duas vezes por semana. A trabalhadora também confessou estar desapontada com o transtorno.

"Infelizmente, o metrô está mais uma vez quebrado. É uma linha que ajuda muita gente e traz facilidades. Porém ultimamente, está difícil, tem sempre algum defeito e a passagem está cara. Posso dizer que o serviço está sucateado. Hoje, terei que ficar no Recife, porque não terei como trabalhar em Prazeres", contou.

Vanuza da Silva também foi afetada com a paralisação do ramal. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

O que diz a CBTU

A Folha de Pernambuco entrou em contato com a CBTU para saber se há previsão de retorno para que a Linha Sul volte a funcionar, porém, não obteve resposta.

Reforço de Ônibus

Com a paralisação da Linha Sul do metrô, o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) informou que reforçou algumas linhas de ônibus como alternativa aos usuários do ramal.

Dentre as linhas reforçadas estão a 166 - TI Cajueiro Seco (Rua do Sol), 185 - TI Cabo, 115 - TI Aeroporto / TI Afogados e 168 - TI Tancredo Neves / Cde. Boa Vista.

Toda a operação será monitorada por fiscais do CTM.

