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MOBILIDADE Metrô do Recife: Linha Sul abre 1h30 mais tarde nesta quarta (28) após manutenção na rede aérea De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o motivo foi um serviço de manutenção na rede aérea e de sinalização excedeu o horário de conclusão durante a madrugada

A Linha Sul do Metrô do Recife abriu cerca de 1h30 mais tarde nesta quarta-feira (28). De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o motivo foi um serviço de manutenção na rede aérea e de sinalização que excedeu o horário de conclusão durante a madrugada. A linha começou a operar às 6h30.

O problema na sinalização, inclusive, já havia sido uma dor de cabeça para os passageiros na terça-feira (27). Por conta da falha, que aconteceu entre as estações Antônio Falcão e Largo da Paz, além de um trem que quebrou no prolongamento de Cajueiro Seco, a Linha Sul operou em via singela - quando dois veículos usam o mesmo trilho, o que aumenta o tempo entre uma viagem e outra.

Assim, o objetivo da equipe era regularizar o serviço para esta quarta. De acordo com a CBTU, a previsão era de término do reparo por volta das 5h30. "A partir desse momento, o Centro de Controle vai reenergizar o sistema e posicionar os trens para a circulação", completou.

Via singela na Linha Sul

Além das falhas técnicas, a Linha Sul do Metrô do Recife opera em via singela desde 19 de outubro no trecho entre as estações Recife e Largo da Paz, que inclui Joana Bezerra.



Isso significa que os trens passam a utilizar apenas uma via nos dois sentidos, o que causa um aumento no tempo de espera nas estações.

Por meio de nota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que a via singela está sendo implementada para a troca de todos os dormentes, que são peças transversais sob os trilhos, da Linha Sul do Metrô.

Cerca de 60 mil pessoas utilizam a Linha Sul do Metrô por dia. - Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha de Pernambuco

O trecho entre as estações Recife e Largo da Paz é o primeiro da Linha Sul a passar pela intervenção. De acordo com a CBTU, o prazo de término para a troca dos dormentes em toda a linha é de até um ano, com conclusão prevista para outubro de 2027. O tempo para encerrar o serviço no primeiro trecho não foi especificado pela companhia.

Segundo a CBTU, os dormentes servem para manter os trilhos na distância correta e "transferir, com segurança, o peso dos trens para a camada de pedras, garantindo estabilidade e evitando afundamentos ou deformações na via".

A alteração afeta cerca de 60 mil passageiros que utilizam a Linha Sul do Metrô do Recife por dia. Ainda assim, de acordo com a companhia, ao término do serviço, a expectativa é de que haja um aumento na velocidade dos trens no trecho, o que traria uma diminuição no tempo de espera das viagens.

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