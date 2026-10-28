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Metrô do Recife: Linha Sul abre 1h30 mais tarde nesta quarta (28) após manutenção na rede aérea

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o motivo foi um serviço de manutenção na rede aérea e de sinalização excedeu o horário de conclusão durante a madrugada

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Linha Sul do Metrô do Recife amanhece fechada nesta quarta-feira (28)Linha Sul do Metrô do Recife amanhece fechada nesta quarta-feira (28) - Foto: Melissa Fernandes/Arquivo Folha de Pernambuco

A Linha Sul do Metrô do Recife abriu cerca de 1h30 mais tarde nesta quarta-feira (28). De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o motivo foi um serviço de manutenção na rede aérea e de sinalização que excedeu o horário de conclusão durante a madrugada. A linha começou a operar às 6h30.

O problema na sinalização, inclusive, já havia sido uma dor de cabeça para os passageiros na terça-feira (27). Por conta da falha, que aconteceu entre as estações Antônio Falcão e Largo da Paz, além de um trem que quebrou no prolongamento de Cajueiro Seco, a Linha Sul operou em via singela - quando dois veículos usam o mesmo trilho, o que aumenta o tempo entre uma viagem e outra.

Assim, o objetivo da equipe era regularizar o serviço para esta quarta. De acordo com a CBTU, a previsão era de término do reparo por volta das 5h30. "A partir desse momento, o Centro de Controle vai reenergizar o sistema e posicionar os trens para a circulação", completou. 

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Via singela na Linha Sul
Além das falhas técnicas, a Linha Sul do Metrô do Recife opera em via singela desde 19 de outubro no trecho entre as estações Recife e Largo da Paz, que inclui Joana Bezerra.

Isso significa que os trens passam a utilizar apenas uma via nos dois sentidos, o que causa um aumento no tempo de espera nas estações. 

Por meio de nota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que a via singela está sendo implementada para a troca de todos os dormentes, que são peças transversais sob os trilhos, da Linha Sul do Metrô.

Metrô da Linha Sul inoperante na Estação Joana Bezerra por conta da paralisação do funcionamento do serviçoCerca de 60 mil pessoas utilizam a Linha Sul do Metrô por dia. - Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha de Pernambuco

O trecho entre as estações Recife e Largo da Paz é o primeiro da Linha Sul a passar pela intervenção. De acordo com a CBTU, o prazo de término para a troca dos dormentes em toda a linha é de até um ano, com conclusão prevista para outubro de 2027. O tempo para encerrar o serviço no primeiro trecho não foi especificado pela companhia. 

Segundo a CBTU, os dormentes servem para manter os trilhos na distância correta e "transferir, com segurança, o peso dos trens para a camada de pedras, garantindo estabilidade e evitando afundamentos ou deformações na via".

A alteração afeta cerca de 60 mil passageiros que utilizam a Linha Sul do Metrô do Recife por dia. Ainda assim, de acordo com a companhia, ao término do serviço, a expectativa é de que haja um aumento na velocidade dos trens no trecho, o que traria uma diminuição no tempo de espera das viagens.

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