Linha TI Joana Bezerra/TI Xambá começa a operar por integração temporal

A linha 861 – TI Joana Bezerra/TI Xambá começa a operar por integração temporal neste sábado (30). De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte, com esta, já são oito linhas a operar por meio do sistema temporal no TI Joana Bezerra, na capital pernambucana.

O sistema permite que o usuário mude de ônibus ou embarque no metrô, dentro do período de duas horas e por sentido de viagem, pagando apenas uma única passagem.

O consórcio disse ainda que, para agilizar o embarque nos horários de pico, um segundo validador pode ser colocado na plataforma, conforme a necessidade da linha, para permitir o acesso pela porta do meio do coletivo e evitar transtornos.

Os TIs Joana Bezerra, Macaxeira, PE-15 e Pelópidas operam parcialmente com o sistema temporal. Até o momento, a integração temporal está implantada integralmente em 22 dos 26 terminais integrados da Região Metropolitana do Recife.

Duas horas

A integração temporal permite a circulação com o pagamento de uma tarifa no intervalo de até duas horas por sentido da viagem (ida ou volta).

Com algumas Estações do Metrô aceitando pagamento em Pix, entre elas a Estação Joana Bezerra, o Grande Recife reforça que a integração temporal só acontece apenas com a utilização do cartão VEM. Passagens pagas em dinheiro ou Pix não contemplam a integração.

