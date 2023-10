A- A+

Transporte Público Linha TI Macaxeira/Parnamirim começa a operar com integração temporal a partir deste sábado (14) Com a mudança, os passageiros devem embarcar pela porta dianteira e passar o cartão VEM no validador ao ingressar no ônibus no Terminal Integrado Macaxeira

A linha 520 - TI Macaxeira / Parnamirim vai operar por meio da integração temporal no Terminal Integrado Macaxeira a partir deste sábado (14). Com a mudança, os passageiros devem embarcar pela porta dianteira e passar o cartão VEM no validador para liberar a catraca.

Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte, um segundo validador poderá ser instalado na plataforma nos horários de pico, conforme a necessidade da linha, a fim de agilizar o embarque. Nesse caso, o acesso dos usuários se dará pela porta do meio do coletivo.

O TI Macaxeira, assim como os TIs Joana Bezerra, PE-15 e Pelópidas Silveira, opera parcialmente com o sistema temporal. O modelo permite a circulação com o pagamento de uma tarifa no intervalo de até 2h por sentido da viagem (ida ou volta).

A integração temporal está disponível apenas com a utilização do cartão VEM. Passagens pagas em dinheiro ou PIX não incluem a integração.

Dos 26 terminais integrados da Região Metropolitana do Recife (RMR), 22 operam completamente com integração temporal.

Em 2021 e 2022, foram integrados os TIs Aeroporto, Jaboatão, Cajueiro Seco, Tancredo Neves, CDU, Cabo, Caxangá, Rio Doce, Camaragibe, Abreu e Lima e Igarassu.

O sistema começou a ser implantado em 2017 e também está presente nos TIs Barro, Afogados, Xambá, TIP, Prazeres, Cosme e Damião, Getúlio Vargas, Santa Luzia, Recife, Largo da Paz e Cavaleiro.

Caso ainda não possua o cartão VEM, o passageiro pode adquirir o tipo Comum, distribuído gratuitamente. Basta procurar a equipe de cadastramento e apresentar um documento oficial com foto que comprove o CPF e o nome da mãe. De acordo com o Grande Recife, logo após o cadastro, o usuário recebe o cartão.

As recargas podem ser realizadas em máquinas de autoatendimento instaladas nos terminais, estações de BRT e no Posto de Atendimento do VEM, localizado na rua das Ninfas, 278, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife.

Há, também, pontos de recarga e venda do VEM em parceiros descentralizados da Urbana-PE, gestora da bilhetagem eletrônica, espalhados na Região Metropolitana do Recife.

Segundo o Consórcio, o sistema de bilhetagem eletrônica possibilita a identificação do usuário no embarque e o mapeamento do trajeto, o que possibilita à entidade aprimorar o planejamento do itinerário das linhas de ônibus.

Dupla cobrança

Caso o passageiro seja cobrado por uma segunda tarifa antes do intervalo de 2h, pode pedir o ressarcimento do valor, apresentando a justificativa no momento da solicitação.

A orientação do Grande Recife é que o usuário entre em contato com a Urbana-PE, órgão responsável pela gestão da bilhetagem eletrônica, através do telefone 3125.7858.

Devem ser informados dia, horário do fato e números do cartão VEM e do CPF para checagem dos dados.

Confirmada a cobrança indevida, o valor do desconto será creditado de volta no cartão VEM do usuário.

Canais de atendimento

Para tirar dúvidas, dar sugestões ou registrar reclamações, o usuário pode entrar em contato:

- Pela Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158, apenas para chamadas de telefone fixo

- Pelo WhatsApp (9.9488.3999), das 5h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos, exclusivo para reclamações.

- As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5512/5518.

