MOBILIDADE Linha TI Pelópidas/Conde da Boa Vista passa a operar por integração temporal neste sábado (23) Com a mudança, os usuários deverão acessar os ônibus pela porta da frente e passar o cartão VEM no validador para liberar a catraca

Começa a operar por integração temporal, neste sábado (23), a linha 1977 TI Pelópidas (Conde da Boa Vista), do TI Pelópidas Silveira, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

Com a mudança, os usuários deverão acessar os ônibus pela porta da frente e passar o cartão VEM no validador para liberar a catraca. O VEM Comum está sendo distribuído mediante cadastro do passageiro no local.

Para agilizar o embarque nos horários de pico, um segundo validador pode ser colocado na plataforma, conforme a necessidade da linha, para permitir o acesso pela porta do meio do coletivo e evitar transtornos. Os TIs Joana Bezerra, Macaxeira, PE-15 e Pelópidas operam parcialmente com o sistema temporal.

Até o momento, a integração temporal está implantada integralmente em 22 dos 26 terminais integrados da Região Metropolitana do Recife.

A integração temporal permite a circulação com o pagamento de uma tarifa no intervalo de até duas horas por sentido da viagem (ida ou volta). O Grande Recife reforça que a integração temporal acontece apenas com a utilização do cartão VEM. Passagens pagas em dinheiro ou PIX não contemplam a integração.

Quem ainda não tem o cartão VEM pode adquirir o tipo Comum, distribuído gratuitamente no TI Pelópidas Silveira. Basta procurar a equipe de distribuição e apresentar um documento oficial com foto que comprove o CPF e o nome da mãe. Logo após o cadastro, o usuário recebe seu cartão.

