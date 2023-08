A- A+

RIO DE JANEIRO Linha Vermelha, no Rio, é interditada após explosivo ser encontrado; via já foi liberada Esquadrão Antibombas foi acionado para desativar artefato

A Linha Vermelha foi fechada nos dois sentidos durante a tarde desta quinta-feira (3) devido a um explosivo encontrado na via expressa do Rio de Janeiro.



Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram alertados por motoristas sobre a presença do artefato, na altura da Cidade Universitária, na Zona Norte, e isolaram a área. O Esquadrão Antibombas, da Polícia Civil, foi acionado e desativou a bomba. O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador).

De acordo com a Polícia Civil, a equipe do Esquadrão Antibombas foi acionada devido a "um artefato explosivo de fabricação caseira e com risco iminente de explosão", que foi desativado pela equipe.

Imagens mostramo trânsito fechado por viaturas da polícia, até que o artefato — que estava ao lado da mureta que divide as pistas — ser implodido.

As pistas dos dois sentidos precisaram ser fechadas, na altura do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, o Hospital do Fundão, para atuação dos agentes. A ação durou 5 minutos e o trânsito liberado às 16h44, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR).

O COR confirma que há congestionamento na Linha Vermelha no fim da tarde, mas causado por um acidente.

