Linhas Casa Caiada e TI Rio Doce ganham novo itinerário a partir do dia 21 de fevereiro
Mudança valerá para todos os dias da semana, incluindo sábados e domingos
Os passageiros das linhas 1973 – Casa Caiada (Conde da Boa Vista) e 1987 – TI Rio Doce (Príncipe / Conde da Boa Vista) devem ficar atentos a uma mudança no itinerário a partir deste sábado (21).
Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte, os dois trajetos passam a incluir a Rua do Sol, na área central do Recife.
A alteração vale para todos os dias da semana, incluindo dias úteis, sábados, domingos e feriados, e tem como objetivo ampliar o atendimento na região central da capital, facilitando o acesso ao centro comercial e histórico da cidade.
As linhas continuam atendendo a Avenida Conde da Boa Vista, mas passam a incorporar a Rua do Sol como parte do percurso oficial.
A operação é realizada pelo Consórcio Conorte, e o ajuste integra a nova programação definida pela Gerência de Programação e Infraestrutura do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR).
Novos Itinerários:
Linha 1973 Terminal / Ponto de Retorno:
Praça Procurador Pedro Jorge De Vasconcelos, Avenida Governador Carlos De Lima Cavalcanti, Avenida José Augusto Moreira, Praça Duque De Caxias, Avenida Presidente Getúlio Vargas, Praça Doze De Março, Praça Dantas Barreto, Rua Do Sol, Praça Do Carmo, Avenida Sigismundo Gonçalves, Largo Do Varadouro, Avenida Presidente Kennedy, Travessa Do Pisa, Avenida Olinda, Viaduto Luiz Delgado (Acesso À Avenida Agamenon Magalhães), Avenida Governador Agamenon Magalhães, Rua Rampa, Avenida Cruz Cabugá, Rua Do Hospício, Rua Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua Do Sol, Ponte Duarte Coelho, Avenida Conde Da Boa Vista.
Ponto de retorno/Terminal: Avenida Conde Da Boa Vista, Rua Dom Bosco, Avenida Governador Agamenon Magalhães, Viaduto Engenheiro Roberto Pereira De Carvalho (Tacaruna), Avenida Olinda, Largo Do Varadouro, Avenida Sigismundo Gonçalves, Praça Do Carmo, Rua Do Farol, Avenida Ministro Marcos Freire, Rua Coronel Henrique Guimarães, Praça Doze De Março, Avenida Presidente Getúlio Vargas, Praça Duque De Caxias, Avenida José Augusto Moreira, Avenida Governador Carlos De Lima Cavalcanti, Rua Da Glória, Avenida Ministro Marcos Freire, Rua Professor Fernando César De Andrade, Avenida Governador Carlos De Lima Cavalcanti, Praça Procurador Pedro Jorge De Vasconcelos.
Linha 1987 PRI – Itinerário Principal Terminal / Ponto de Retorno: Terminal Integrado De Rio Doce, Avenida Tiradentes, Avenida Das Garças, Avenida Brasil, Avenida Jules Rimet, Rua Fenelon Átilo Leite, Rua 01 (Rua Clídio De Lima Nigro), Avenida Coronel Frederico Lundgren, Rua São João Batista, Rua Santa Terezinha, Avenida Fagundes Varela, Praça Procurador Pedro Jorge De Vasconcelos, Avenida Governador Carlos De Lima Cavalcanti, Rua São Miguel, Rua Farias Neves Sobrinho, Rua Do Sol, Praça Do Carmo, Avenida Sigismundo Gonçalves, Largo Do Varadouro, Rua Quinze De Novembro, Avenida Presidente Kennedy, Travessa Do Pisa, Avenida Olinda, Viaduto Luiz Delgado (Acesso À Av. Agamenon Magalhães), Avenida Governador Agamenon Magalhães, Avenida João De Barros, Rua Da Hora, Rua 48, Avenida João De Barros, Rua Do Príncipe, Rua Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua Do Sol, Ponte Duarte Coelho, Avenida Conde Da Boa Vista.
Ponto de Retorno / Terminal: Avenida Conde Da Boa Vista, Rua Dom Bosco, Avenida Governador Agamenon Magalhães, Viaduto Engenheiro Roberto Pereira De Carvalho (Tacaruna), Avenida Olinda, Largo Do Varadouro, Avenida Sigismundo Gonçalves, Praça Do Carmo, Rua Do Farol, Avenida Ministro Marcos Freire, Rua Coronel Henrique Guimarães, Praça Doze De Março, Avenida Presidente Getúlio Vargas, Rua Dr. Farias Neves Sobrinho, Rua São Miguel, Avenida Governador Carlos De Lima Cavalcanti, Praça Procurador Pedro Jorge De Vasconcelos, Avenida Fagundes Varela, Rua Manoel Graciliano De Souza, Avenida Coronel Frederico Lundgren, Rua 01 (Rua Clídio De Lima Nigro), Rua Fenelon Átilo Leite, Avenida Jules Rimet, Avenida Brasil, Avenida Das Garças, Avenida Tiradentes, Terminal Integrado De Rio Doce.
AMO – Atende a Rua Amora Terminal / Ponto de Retorno: Terminal Integrado De Rio Doce, Avenida Tiradentes, Avenida Das Garças, Avenida Brasil, Avenida Jules Rimet, Rua Fenelon Átilo Leite, Rua 01 (Rua Clídio De Lima Nigro), Avenida Coronel Frederico Lundgren, Rua São João Batista, Rua Santa Terezinha, Avenida Fagundes Varela, Praça Procurador Pedro Jorge De Vasconcelos, Avenida Governador Carlos De Lima Cavalcanti, Rua São Miguel, Rua Farias Neves Sobrinho, Rua Do Sol, Praça Do Carmo, Avenida Sigismundo Gonçalves, Largo Do Varadouro, Rua Quinze De Novembro, Avenida Presidente Kennedy, Travessa Do Pisa, Avenida Olinda, Viaduto Luiz Delgado (Acesso À Av. Agamenon Magalhães), Avenida Governador Agamenon Magalhães, Avenida João De Barros, Rua Da Hora, Rua 48, Avenida João De Barros, Rua Do Príncipe, Rua Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua Do Sol, Ponte Duarte Coelho, Avenida Conde Da Boa Vista.
Ponto de Retorno / Terminal: Av. Conde da Boa Vista, R. Dom Bosco, Av. Governador Agamenon Magalhães, Viaduto Engenheiro Roberto Pereira de Carvalho (Tacaruna), Av. Olinda, Largo do Varadouro, Av. Sigismundo Gonçalves, Praça do Carmo, R. Do Farol, Av. Ministro Marcos Freire, R. Coronel Henrique Guimarães, Praça Doze de Março, Av. Presidente Getúlio Vargas, R. Farias Neves Sobrinho, R. São Miguel, Av. Governador Carlos De Lima Cavalcanti, Praça Procurador Pedro Jorge de Vasconcelos, Av. Fagundes Varela, R. Manoel Graciliano de Souza, Av. Coronel Frederico Lundgren, Rua 01 (Rua Clídio de Lima Nigro), Rua Fenelon Átilo Leite, Avenida Jules Rimet, Av. Brasil, Av. das Garças, Rua da Amora, Rua 37, Avenida Nápoles, Avenida Tiradentes, Terminal Integrado de Rio Doce.
Em virtude das alterações de itinerários das linhas 1973 – CASA CAIADA (CONDE DA BOA VISTA) e 1987 – TI RIO DOCE (PRÍNCIPE/CONDE DA BOA VISTA), a partir de 21 de fevereiro de 2026 (sábado), informamos aos demais setores do CTM que estas linhas passarão a atender os seguintes PEDs seletivos:
a) Rua Princesa Isabel ==> PED 180227, ao lado do prédio da Polícia Civil, antes (próximo) da interseção com a Rua da Aurora:
Ressaltamos que atualmente este PED 180227 está desativado, devido à interdição da calçada para restauração do prédio da Polícia Civil, e as linhas 1973 e 1987 devem atender provisoriamente à parada seletiva 180131, localizada no trecho entre a Rua Sete de Setembro e a Rua da Saudade:
b) Rua do Sol ==> PED 180138, lado oposto à Procuradoria Geral do Estado – PGE
c) Av. Conde da Boa Vista ==> PED 180300, em frente ao Empresarial Pessoa de Melo – Shopping Place, nº 50, antes (próximo) da interseção com a Rua da União:
Relação de linhas por paradas abaixo elencadas:
a) RUA PRINCESA ISABEL (Parada SELETIVA 180227)
116 – TI RECIFE (PRÍNCIPE)
117 – TI RECIFE (PCR / CABUGÁ)
513 – CÓRREGO DA AREIA
514 – NOVA DESCOBERTA (CÓRREGO DO JOAQUIM)
522 – DOIS IRMÃOS (RUI BARBOSA E PRÍNCIPE)
612 – MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ)
621 – ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE)
622 – VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ)
623 – VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS)
642 – GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO)
1911 – OURO PRETO (COHAB)
1926 – OURO PRETO (JATOBÁ II)
1946 – TI IGARASSU (BR-101)
1971 – AMPARO
1973 – CASA CAIADA (CONDE DA BOA VISTA)*
1974 – JARDIM ATLÂNTICO
1983 – TI RIO DOCE (PRINCESA ISABEL)
1987 – TI RIO DOCE (PRÍNCIPE/CONDE DA BOA VISTA)*
1992 – PAU AMARELO
1993 – CONJUNTO PRAIA DO JANGA
1994 – CONJUNTO BEIRA MAR
O PED 180227 ainda encontra-se desativado, e que as linhas 1973 e 1987 devem atender à parada seletiva 180131, conforme citado abaixo:
Parada Seletiva 180131
039 – SETÚBAL (PRÍNCIPE)
121 – VILA DA SUDENE – VIA VILA PINHEIROS
122 – VILA DO IPSEP
168 – TI TANCREDO NEVES (CONDE DA BOA VISTA) – VIA RUA DO PRÍNCIPE
185 – TI CABO – VIA UNICAP (POUCAS VIAGENS)
821 – JARDIM BRASIL I (ESTRADA DE BELÉM)
823 – JARDIM BRASIL II (ESTRADA DE BELÉM)
1973 – CASA CAIADA **
1974 – JARDIM ATLÂNTICO **
1983 – TI RIO DOCE (PRINCESA ISABEL) **
1987 – TI RIO DOCE (PRÍNCIPE/CONDE DA BOA VISTA) **
1992 – PAU AMARELO **
1993 – CONJUNTO PRAIA DO JANGA **
1994 – CONJUNTO BEIRA MAR **
Estas linhas devem atender este PED 180131 provisoriamente, pois o PED 180227, parada originária das mesmas, está desativado temporariamente, devido à interdição da calçada para restauração do prédio da Polícia Civil
b) RUA DO SOL (Parada SELETIVA 180138)
1973 – CASA CAIADA (CONDE DA BOA VISTA)
1983 – TI RIO DOCE (PRINCESA ISABEL)
1987 – TI RIO DOCE (PRÍNCIPE/CONDE DA BOA VISTA)
1992 – PAU AMARELO
1994 – CONJUNTO BEIRA MAR
c) AV. CONDE DA BOA VISTA (Parada SELETIVA 180300)
313 – SAN MARTIN (ABDIAS DE CARVALHO)
321 – JARDIM SÃO PAULO (ABDIAS DE CARVALHO)
324 – JARDIM SÃO PAULO (PIRACICABA)
1973 – CASA CAIADA (CONDE DA BOA VISTA)
1987 – TI RIO DOCE (PRÍNCIPE/CONDE DA BOA VISTA)
Com informações da assessoria de imprensa