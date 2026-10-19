Linhas de ônibus da RMR terão reforço na frota aos domingos durante o verão
Programação especial contempla linhas que atendem às praias e às prévias carnavalescas de Olinda
As linhas de ônibus da Região Metropolitana do Recife (RMR) terão reforço na frota aos domingos. A informação foi divulgada pelo Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM).
A programação especial teve início nesse domingo (18) e amplia a oferta de viagens aos domingos em linhas que atendem às regiões de praia e aos locais de realização das prévias carnavalescas de Olinda.
A ação ainda busca adequar a operação ao aumento sazonal da demanda por transporte público em dez linhas operadas pelas empresas Borborema, Conorte, São Judas Tadeu e Mobibrasil, que serão contempladas pela programação especial, com ajustes na frota e no número de viagens.
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Todas as linhas vão receber um reforço tanto na frota quanto na quantidade de viagens para atender melhor os passageiros.
A iniciativa integra o planejamento operacional para o período de verão 2026-2027 e considera o aumento da circulação de passageiros em direção ao litoral pernambucano, além da movimentação relacionada às prévias carnavalescas de Olinda.
Confira as linhas de ônibus que receberão reforço na frota:
- 026 – TI Aeroporto/TI Joana Bezerra
- 071 – Candeias
- 157 – Gaibu/TI Cabo
- 195 – Recife/Porto de Galinhas (Opcional)
- 196 – Nossa Senhora do Ó/TI Cabo
- 440 – CDU/Caxangá/Boa Viagem
- 1922 – Pau Amarelo/TI Pelópidas
- 1944 – TI Pelópidas/Maria Farinha (Loteamento Conceição)
- 1968 – Ilha de Itamaracá/TI Igarassu
- 2920 – TI Rio Doce/TI CDU