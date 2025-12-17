A- A+

MOBILIDADE Linhas de ônibus de Rio Doce, em Olinda, têm alterações a partir deste sábado (20); confira Entre as novidades, está a chegada da linha 1981 - TI Rio Doce/TI Joana Bezerra, ligando os dois terminais

A partir do próximo sábado (20), linhas de ônibus com origem no Terminal Integrado (TI) do bairro de Rio Doce, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), terão alterações de nomenclaturas, itinerários e operações.

Entre as principais mudanças, está a criação da linha 1981 - TI Rio Doce/TI Joana Bezerra, ligando os dois terminais. O anúncio foi feito pelo Grande Recife Consórcio de Transporte, que alerta os passageiros para as alterações.

De acordo com o consórcio, as mudanças buscam ampliar o atendimento das linhas a bairros estratégicos e melhorar a integração dos coletivos com o Centro do Recife.

As alterações valem para dias úteis, sábados e domingos.

"A recomendação é que os passageiros verifiquem os novos itinerários antes de embarcar, especialmente aqueles que utilizam as linhas para acesso ao Centro do Recife e aos terminais integrados", explica o Grande Recife Consórcio, em nota. Confira as mudanças:



Linha 1981: interterminal até o TI Joana Bezerra

A linha 1981 - TI Rio Doce (Conde da Boa Vista) deixa de existir e passa a se chamar 1981 - TI Rio Doce/TI Joana Bezerra, mudando de classificação para interterminal.

O novo percurso ligará diretamente o TI Rio Doce ao TI Joana Bezerra buscando facilitar o deslocamento dos passageiros entre Olinda e a área central do Recife.

No itinerário, a linha ainda deixará de atender à Feira de Rio Doce, ao bairro de Jardim Atlântico e à Avenida Conde da Boa Vista.

A 1981 irá integrar com todas as linhas do TI Joana Bezerra, com a 1993 - Conjunto Praia do Janga e a 1977 - TI Pelópidas (Conde da Boa Vista), e estações de BRT Norte/Sul e BRT Leste/Oeste.

A linha terá dois tipos de atendimento: PRI (Principal) e AMO, com passagem pela Rua da Amora.

Quem usava a linha e precisa acessar a Avenida Conde da Boa Vista, pode usar as novas linhas 1987 - TI Rio Doce (Príncipe/Conde da Boa Vista) [saiba mais sobre a linha abaixo] e 1973 - Casa Caiada (Conde da Boa Vista).

Linha 1983: mudanças no percurso

A linha 1983 TI Rio Doce (Princesa Isabel) terá mudanças em seu percurso. Com o novo itinerário, passam a ser atendidos o bairro de Jardim Atlântico e a Rua São João Batista.

O consórcio reforça que as alterações mantêm a ligação entre Olinda e áreas centrais do Recife, como o Bairro do Recife, Princesa Isabel e o Cais de Santa Rita.

Vale lembrar que, desde o último sábado, a 1983 não passa por dentro do Terminal Cais de Santa Rita, mas com novas opções de paradas: a 180269, próximo ao Edifício Píer Duarte Coelho (Torres Gêmeas); e a 180026, em frente ao Fórum Thomaz de Aquino.

A linha contará com dois atendimentos: PRI (Principal) e AMO, com extensão pela Rua da Amora.

Linha 1987: novo nome, trajeto ampliado e substituição da 1972

Outra mudança importante anunciada pelo Grande Recife Consórcio envolve a linha 1987 - TI Rio Doce (Príncipe), que passa a se chamar 1987 TI Rio Doce (Príncipe / Conde Boa Vista).

Entre as principais novidades da linha 1987 estão:

Atendimento à Avenida Conde da Boa Vista, no sentido Recife/Olinda;



Manutenção do trajeto pela Rua do Príncipe, no sentido Olinda/Recife;



Inclusão do bairro de Bultrins, por meio da Avenida Chico Science, em ambos os sentidos;



Atendimento à Feira de Rio Doce e ao bairro de Jardim Atlântico.

Com a ampliação, a linha 1972 Bultrins será desativada pelo consórcio, uma vez que seu atendimento passa a ser absorvido pela nova configuração da linha 1987, que contará com os serviços PRI (Principal) e BUL (Bultrins).

Linha 1973 deixa Jardim Atlântico e passa a atender a Avenida Conde da Boa Vista

Outra mudança envolve a linha 1973 - Casa Caiada, que não opera em Rio Doce, mas é administrada pelo Conorte. A linha passa a se chamar 1973 Casa Caiada (Conde Boa Vista).

Essa alteração traz um novo itinerário que inclui o atendimento à Avenida Conde da Boa Vista.

Com isso, a linha deixa de atender o bairro de Jardim Atlântico, concentrando seu trajeto entre Casa Caiada, áreas centrais de Olinda e o Centro do Recife.

