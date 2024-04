A- A+

ÔNIBUS Linhas de ônibus no Ipsep sofrem desvios de itinerários; veja orientações do Grande Recife Consórcio Novas rotas foram elaboradas devida as obras de reurbanização que acontecem no bairro

As linhas de ônibus que passam pelo bairro do Ipsep estão com itinerários modificados devido as obras de requalificação e reurbanização da região, localizada na Zona Sul do Recife. O trecho que recebe serviço fica na Rua Jean Emile Favre.

Para evitar confusão dos passageiros que costumam circular pela rota, o Governo do Estado, por meio do Grande Recife Consórcio de Transporte, deslocou técnicos de educação e fiscalização ao local que devem orientar os cidadãos sobre as mudanças.

O que vai mudar?

As mudanças vão acontece rno sentido cidade/subúrbio. Já no sentido inverso (subúrbio/cidade) permanece o mesmo desvio. A iniciativa tem como foco reduzir o deslocamento a pé dos usuários que estavam descendo na Av. General Mascarenhas de Moraes.

As linhas 214 – UR – 02 / Ibura (OPCIONAL), 121 – VILA DA SUDENE (VIA PRÍNCIPE), 122 – VILA DO IPSEP, 4133 – TRÊS CARNEIROS (CAIS DE SANTA RITA), 4123 – TRÊS CARNEIROS BAIXO (CAIS DE SANTA RITA) e 4137 – UR-11 (CAIS DE SANTA RITA) passaram a ter um novo percurso no desvio, seguindo pela Rua Jean Emile Favre, Rua Cachoeira, Rua Muritiba, e retornando para a Av. Mascarenhas de Moraes. Já a linha 440 – CDU / CAXANGÁ / BOA VIAGEM teve seu desvio pela Rua Itacari, Rua Cachoeira, Rua Muritiba, e retornando pela Av. Mascarenhas de Morais.

Paradas provisórias

Na Rua Cachoeira, via mais próxima da Jean Emile Favre, foram instaladas quatro paradas provisórias, a 1ª em frente ao imóvel 130, antes à intercessão com a Rua Itacari; a 2ª na frente ao imóvel 20, antes à intercessão com a Rua Pampulha; a 3ª fica na frente ao imóvel 550, antes à intercessão com a Rua Itacaré; e a 4ª de frente com o imóvel 728, antes à intercessão com a Rua Muritiba, até a liberação da circulação dos ônibus pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB).

Dúvidas

Em caso de dúvidas, sugestões ou registrar reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158, ou pelo WhatsApp (9.9488.3999), das 5h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos, exclusivo para reclamações. As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5511/5518.

