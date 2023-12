A- A+

Com a proximidade do Natal, o Grande Recife Consórcio de Transporte reforça, a partir desta sexta-feira (15), 16 linhas de ônibus que atendem shoppings na Região Metropolitana do Recife (RMR).

De acordo com o consórcio, o aumento no fluxo de pessoas por causa das compras de fim de ano levou ao aumento na frota. O reforço será até o dia 23 de dezembro, véspera da Véspera de Natal.

O aumento será nos ônibus que passam pelo Shopping Recife e RioMar, na Zona Sul do Recife; e Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes.

Confira as linhas:

011 - Piedade / Derby

14 - Brasília (Conde da Boa Vista)

021 - TI Joana Bezerra / Shopping RioMar

023 - TI Tancredo Neves / TI Aeroporto

026 - TI Aeroporto / TI Joana Bezerra

030 - TI Rio Doce / Barra de Jangada

031 - Shopping Center (Ter. Res. Boa Viagem)

043 - Aeroporto / Tacaruna (Derby)

044 - Massangana (Boa Vista)

069 - Conj. Catamarã

070 - Candeias / Shopping RioMar

118 - Prazeres / Boa Viagem

140 - TI Cajueiro Seco / Shopping Recife

155 - Jordão Baixo / Boa Viagem

910 - Piedade / TI Rio Doce

360 - Totó / Boa Viagem

Em caso de dúvidas, dar sugestões ou registrar reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158. As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones (81) 3182-5512 ou (81) 3182-5518.

