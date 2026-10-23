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Transporte Público Linhas de ônibus terão itinerários alterados no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda Mudanças ocorrem em razão da implantação de um novo binário pela Prefeitura de Olinda e afetam quatro linhas de ônibus

O Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM) anunciou, nesta sexta-feira (23), que fará alterações nos itinerários de quatro linhas de ônibus que circulam pelo bairro de Jardim Atlântico, em Olinda.

As mudanças passam a valer a partir da próxima segunda-feira (26) e acontecem, segundo ao CTM, devido a uma implantação de um novo binário pela Prefeitura de Olinda, no trecho entre a Rua Professor Olímpio Magalhães e a Praça Procurador Pedro Jorge, na Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti.

As alterações abrangem as linhas 1907 – Paulista/Rio Doce, 1960 – TI Rio Doce/Maria Farinha (Casa Caiada), 1974 – Jardim Atlântico e 1987 – TI Rio Doce (Príncipe/Conde Boa Vista).

Os usuários podem entrar em contato com o Consórcio por meio da Central de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 081 0158, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, ou pelo WhatsApp 99488-3999, no mesmo horário.

Confira os trechos dos novos itinerários:

1907 – Paulista/Rio Doce: Terminal/Ponto de retorno – … Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, Praça Procurador Pedro Jorge de Vasconcelos, Rua Aluísio de Azevedo, Rua Professor Olímpio Magalhães, Avenida Fagundes Varela, Rua Pedro Álvares Cabral, …



1960 – TI Rio Doce/Maria Farinha (Casa Caiada) e 1987 – TI Rio Doce (Príncipe/Conde Boa Vista): Ponto de retorno/Terminal – … Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, Praça Procurador Pedro Jorge de Vasconcelos, Rua Aluísio de Azevedo, Rua Professor Olímpio Magalhães, Avenida Fagundes Varela, Rua Manoel Graciliano de Souza.

1974 – Jardim Atlântico: Ponto de retorno/Terminal – … Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, Praça Procurador Pedro Jorge de Vasconcelos, Rua Aluísio de Azevedo, Rua Professor Olímpio Magalhães, Avenida Fagundes Varela, Rua Pedro Álvares Cabral.

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