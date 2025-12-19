Linhas especiais do Grande Recife Consórcio atendem Réveillon 2025/2026 na Praia do Pina
Operação contará com quatro linhas expressas saindo de shoppings e tarifa única de R$20, válida para ida e volta
O Grande Recife Consórcio de Transportes vai ativar linhas especiais expressas para atender o público que seguirá para as festas de Réveillon 2025/2026 na Praia do Pina, no Recife. A operação acontece nos dias 27, 28 e 31 de dezembro de 2025, com saídas de quatro shoppings da Região Metropolitana.
Quatro linhas expressas atenderão o público
Serão disponibilizadas quatro linhas especiais: Expresso Réveillon (Shopping RioMar), Expresso Réveillon (Shopping Recife), Expresso Réveillon (Shopping Tacaruna) e a novidade deste ano, o Expresso Réveillon (Plaza Shopping).
As viagens serão realizadas de forma expressa, sem paradas intermediárias, ligando diretamente os shoppings ao local do evento e, no retorno, o Pina aos centros comerciais de origem.
Tarifa única garante ida e volta
Todas as linhas terão tarifa única no valor de R$20, válida para a viagem de ida e volta. O pagamento deve ser feito exclusivamente nos pontos de embarque dos shoppings.
Após o pagamento, o passageiro receberá uma pulseira, que deverá ser utilizada para garantir a gratuidade no retorno aos shoppings. Por se tratar de um serviço especial, não haverá aplicação de gratuidade ou abatimentos tarifários, e não serão aceitos cartões VEM.
Pontos de retorno no Pina
No retorno das festas, os passageiros deverão se dirigir aos pontos localizados nas ruas Manoel Coriolando e Caracatuba, no bairro do Pina, onde acontecerá o embarque de volta para os shoppings participantes.
Horários variam conforme a linha e o dia
As linhas Expresso Réveillon (Shopping RioMar) e Expresso Réveillon (Shopping Recife) terão operação diferenciada conforme a data. No dia 27, funcionarão das 17h às 4h30 do dia seguinte. No dia 28, das 17h às 4h. Já no dia 31, a operação será das 17h30 às 6h30 do dia posterior.
As linhas Expresso Réveillon (Shopping Tacaruna) e Expresso Réveillon (Plaza Shopping) operarão nos dias 27, 28 e 31, sempre das 17h às 4h30 do dia seguinte.
Serviço
Linhas Especiais Expressas para o Réveillon 2025/2026
Data: Dias 27, 28 e 31 de dezembro de 2025
Linhas:
- Expresso Réveillon (Shopping RioMar)
- Expresso Réveillon (Shopping Recife)
- Expresso Réveillon (Shopping Tacaruna)
- Expresso Réveillon (Plaza Shopping)
Tarifa: R$ 20 (ida e volta)
Forma de pagamento: Somente nos shoppings, sem aceitação do cartão VEM
Pontos de retorno: Ruas Manoel Coriolando e Caracatuba, no Pina
Destino: Praia do Pina, Recife
Com informações da assessoria