A- A+

Réveillon Linhas especiais do Grande Recife Consórcio atendem Réveillon 2025/2026 na Praia do Pina Operação contará com quatro linhas expressas saindo de shoppings e tarifa única de R$20, válida para ida e volta

O Grande Recife Consórcio de Transportes vai ativar linhas especiais expressas para atender o público que seguirá para as festas de Réveillon 2025/2026 na Praia do Pina, no Recife. A operação acontece nos dias 27, 28 e 31 de dezembro de 2025, com saídas de quatro shoppings da Região Metropolitana.

Quatro linhas expressas atenderão o público

Serão disponibilizadas quatro linhas especiais: Expresso Réveillon (Shopping RioMar), Expresso Réveillon (Shopping Recife), Expresso Réveillon (Shopping Tacaruna) e a novidade deste ano, o Expresso Réveillon (Plaza Shopping).

As viagens serão realizadas de forma expressa, sem paradas intermediárias, ligando diretamente os shoppings ao local do evento e, no retorno, o Pina aos centros comerciais de origem.

Tarifa única garante ida e volta

Todas as linhas terão tarifa única no valor de R$20, válida para a viagem de ida e volta. O pagamento deve ser feito exclusivamente nos pontos de embarque dos shoppings.

Após o pagamento, o passageiro receberá uma pulseira, que deverá ser utilizada para garantir a gratuidade no retorno aos shoppings. Por se tratar de um serviço especial, não haverá aplicação de gratuidade ou abatimentos tarifários, e não serão aceitos cartões VEM.

Pontos de retorno no Pina

No retorno das festas, os passageiros deverão se dirigir aos pontos localizados nas ruas Manoel Coriolando e Caracatuba, no bairro do Pina, onde acontecerá o embarque de volta para os shoppings participantes.

Horários variam conforme a linha e o dia

As linhas Expresso Réveillon (Shopping RioMar) e Expresso Réveillon (Shopping Recife) terão operação diferenciada conforme a data. No dia 27, funcionarão das 17h às 4h30 do dia seguinte. No dia 28, das 17h às 4h. Já no dia 31, a operação será das 17h30 às 6h30 do dia posterior.

As linhas Expresso Réveillon (Shopping Tacaruna) e Expresso Réveillon (Plaza Shopping) operarão nos dias 27, 28 e 31, sempre das 17h às 4h30 do dia seguinte.

Serviço

Linhas Especiais Expressas para o Réveillon 2025/2026

Data: Dias 27, 28 e 31 de dezembro de 2025

Linhas:

- Expresso Réveillon (Shopping RioMar)

- Expresso Réveillon (Shopping Recife)

- Expresso Réveillon (Shopping Tacaruna)

- Expresso Réveillon (Plaza Shopping)

Tarifa: R$ 20 (ida e volta)

Forma de pagamento: Somente nos shoppings, sem aceitação do cartão VEM

Pontos de retorno: Ruas Manoel Coriolando e Caracatuba, no Pina

Destino: Praia do Pina, Recife

Com informações da assessoria

Veja também