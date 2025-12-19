Sex, 19 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta19/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Réveillon

Linhas especiais do Grande Recife Consórcio atendem Réveillon 2025/2026 na Praia do Pina

Operação contará com quatro linhas expressas saindo de shoppings e tarifa única de R$20, válida para ida e volta

Reportar Erro
A operação acontece nos dias 27, 28 e 31 com saída dos quatro shoppings da Região MetropolitanaA operação acontece nos dias 27, 28 e 31 com saída dos quatro shoppings da Região Metropolitana - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

O Grande Recife Consórcio de Transportes vai ativar linhas especiais expressas para atender o público que seguirá para as festas de Réveillon 2025/2026 na Praia do Pina, no Recife. A operação acontece nos dias 27, 28 e 31 de dezembro de 2025, com saídas de quatro shoppings da Região Metropolitana.

Leia também

• Polícia Civil do Pará realiza operação em Pernambuco contra fraude em aluguéis de imóveis

• Carnaval do Recife: Liga dos Blocos Carnavalescos da Zona Norte anuncia novidades para 2026

• Casa do Pão realiza seu Natal com jantar para mais de 400 pessoas

Quatro linhas expressas atenderão o público

Serão disponibilizadas quatro linhas especiais: Expresso Réveillon (Shopping RioMar), Expresso Réveillon (Shopping Recife), Expresso Réveillon (Shopping Tacaruna) e a novidade deste ano, o Expresso Réveillon (Plaza Shopping).

As viagens serão realizadas de forma expressa, sem paradas intermediárias, ligando diretamente os shoppings ao local do evento e, no retorno, o Pina aos centros comerciais de origem.

Tarifa única garante ida e volta

Todas as linhas terão tarifa única no valor de R$20, válida para a viagem de ida e volta. O pagamento deve ser feito exclusivamente nos pontos de embarque dos shoppings.

Após o pagamento, o passageiro receberá uma pulseira, que deverá ser utilizada para garantir a gratuidade no retorno aos shoppings. Por se tratar de um serviço especial, não haverá aplicação de gratuidade ou abatimentos tarifários, e não serão aceitos cartões VEM.

Pontos de retorno no Pina

No retorno das festas, os passageiros deverão se dirigir aos pontos localizados nas ruas Manoel Coriolando e Caracatuba, no bairro do Pina, onde acontecerá o embarque de volta para os shoppings participantes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Grande Recife Consórcio de Transporte (@granderecifeoficial)

Horários variam conforme a linha e o dia

As linhas Expresso Réveillon (Shopping RioMar) e Expresso Réveillon (Shopping Recife) terão operação diferenciada conforme a data. No dia 27, funcionarão das 17h às 4h30 do dia seguinte. No dia 28, das 17h às 4h. Já no dia 31, a operação será das 17h30 às 6h30 do dia posterior.

As linhas Expresso Réveillon (Shopping Tacaruna) e Expresso Réveillon (Plaza Shopping) operarão nos dias 27, 28 e 31, sempre das 17h às 4h30 do dia seguinte.

Serviço

Linhas Especiais Expressas para o Réveillon 2025/2026
Data: Dias 27, 28 e 31 de dezembro de 2025
Linhas:
- Expresso Réveillon (Shopping RioMar)
- Expresso Réveillon (Shopping Recife)
- Expresso Réveillon (Shopping Tacaruna)
- Expresso Réveillon (Plaza Shopping)
Tarifa: R$ 20 (ida e volta)
Forma de pagamento: Somente nos shoppings, sem aceitação do cartão VEM
Pontos de retorno: Ruas Manoel Coriolando e Caracatuba, no Pina
Destino: Praia do Pina, Recife

Com informações da assessoria

Reportar Erro

Veja também

Newsletter