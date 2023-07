A- A+

GREVE DOS RODOVIÁRIOS Linhas ficam sem funcionar no TI Macaxeira, no Recife, no terceiro dia de greve dos rodoviários Pelo menos quatro linhas estão inoperantes na integração

O clima de caos continua na Região Metropolitana do Recife (RMR), nesta sexta-feira (28), terceiro dia da greve dos rodoviários. No Terminal Integrado da Macaxeira, Zona Norte da capital pernambucana, pelo menos quatro linhas estão fora de operação.

As linhas sem circulação são:

- TI Arthur Lundgren II;

- TI Abreu e Lima;

- Alto do Burity;

- Bola na Rede.

O usuário Geraldo Ramos, operador de elevatória, sofreu as consequências dessa inoperância. Ele vai ter que andar um longo caminho até chegar ao trabalho, no Alto do Burity.

"A alternativa que eu tenho é pegar o Macaxeira, retornar, descer na praça [da Macaxeira] e subir o Alto do Burity para chegar ao meu trabalho. Isso leva 20 minutos. Com meu ônibus normal, eu desço na porta do meu setor", relata.

O passageiro avalia o terceiro dia de greve e cobra união da categoria dos rodoviários. "Se paralisasse totalmente, eu acho que eles chegariam num acordo, mas como a Justiça pede 60% da frota em horário de pico e eles fazem, nunca vão ceder. Acho que essa greve vai terminar em nada", conclui.

A empregada doméstica Sônia Cristina chegou ao TI Macaxeira de BRT. Ela esperou pelo coletivo por uma hora, em Camaragibe. O segundo ônibus a conduz até o bairro de Casa Amarela.

"Os ônibus estão demorando mais. Mudaram os horários e tem poucos ônibus para a gente poder circular. Está difícil para chegar ao trabalho", disse ela que passou dois dias sem trabalhar por causa da greve.

