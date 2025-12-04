A- A+

CARNAVAL 2026 Liniker, João Gomes e Ludmilla entre as primeiras atrações confirmadas do Carnaval do Recife em 2026 Também estão na lista nomes como Alok, Seu Jorge, Priscila Senna, Gaby Amarantos

A Prefeitura do Recife divulgou, nesta quinta-feira (4), as primeiras atrações do Carnaval 2026. Iza, João Gomes, Ludmilla, Liniker e Pato Fu estão entre os artistas com shows públicos confirmados durante o período de folia.

No total, foram reveladas mais de 80 atrações. Também estão na lista nomes como Alok, Seu Jorge, Vanessa da Mata, Sorriso Maroto e Gaby Amarantos, entre outros. A abertura da programação está prevista para a quinta-feira pré-carnaval, no dia 12 de fevereiro. Os shows seguem até a terça-feira, no dia 17.

Em coletiva de imprensa realizada no Paço do Frevo na manhã de ontem, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), explicou que os dias e horários dos shows e demais atividades serão apresentados ao público em janeiro. “Lembrando que 98% das apresentações são de artistas locais. A gente quer receber o Brasil inteiro aqui e os artistas de fora querem tocar no Recife. Precisamos acolher, mas colocando juntos com os nomes da nossa terra. Essa mistura faz bem para o nosso Carnaval”, disse.



Uma novidade desta edição é a Casa Bloco, projeto que funciona no Rio de Janeiro desde 2018, que ganhará uma versão recifense pela primeira vez. Ela desembarcará na Praça do Arsenal para a realização de prévias com atrações pernambucanas e fluminenses, incluindo o encontro inédito entre os dois maiores blocos de rua do Brasil: o Galo da Madrugada e o Cordão da Bola Preta. O Bloco do Silva, prévia comandada pelo cantor capixaba de mesmo nome, também será integrada à programação.

O espetáculo “Recife Capital do Brega” está confirmado, assim como outros representantes do ritmo, como Priscila Senna, Raphaela Santos e Conde Só Brega. A música pernambucana estará presente em seus diferentes gêneros, levando aos palcos artistas como Joyce Alane, Ave Sangria, Maestro Duda, Otto, Devotos, Almir Rouche, Lia de Itamaracá e tantos outros.

Antes dos shows terem início, o evento Ubuntu prepara as energias para os Dias de Momo, com lavagem da Avenida Rio Branco e o encontro dos afoxés, na quarta-feira, dia 11 de fevereiro. Também está confirmada para o mesmo dia a já tradicional subida do Galo Gigante da Ponte Duarte Coelho

Para 2026, a gestão municipal escolheu o tema “Carnaval do Futuro” para dar o tom da festa na cidade. A tecnologia será uma aliada dos foliões e da organização da festa. Está sendo desenvolvida pela Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia uma ferramenta, que ficará hospedada na plataforma Conecta Recife.

“As pessoas poderão ver todas as localizações dos polos, os shows, horários e onde funcionarão os serviços, para que elas não precisem se deslocar de um canto a outro. Você vai poder marcar e criar o seu próprio guia com o que quer brincar naquele dia, para não se perder. Vamos dar mais conforto para quem vem para a folia”, adiantou Milu Megale, secretária de Cultura do Recife.

Em novembro, a Prefeitura já havia anunciado os homenageados do Carnaval em 2026. Os escolhidos foram o cantor Lenine, o bloco Madeira do Rosarinho e a chef de cozinha Carmen Virgínia. A gestão municipal estima que a cidade reunirá 3,4 milhões de foliões, com previsão de R$ 2,7 bilhões em movimentação financeira e 60.030 postos de trabalho.

Além do Marco Zero, outros polos vão integrar a programação. Também estão confirmados eventos ligados à cultura popular, como o Tumaraca, Ubuntu, Noite dos Tambores Silenciosos e os encontros de Baques, Nações de Maracatu, Blocos Líricos, Bois e Ursos, Caboclinhos e Índios, e de Tambores Mirins, além dos desfiles das agremiações.

Confira os nomes já confirmados para o Carnaval do Recife 2026:

Alceu Valença

Almério

Almir Rouche

Alok

André Rio

Antônio Nóbrega

Antúlio Madureira

Ave Sangria

Banda de Pau e Corda

Banda Eddie

Belo Xis

Bloco do Silva

Buhr

Cascabulho

Chico César

Chinaina

Claudionor Germano

Conde Só Brega

Coral Edgar Morais

Devotos

Ed Carlos

Edilza Aires

Elba Ramalho

Fafá de Belém

Família Salustiano e a Rabeca Encantada

Flaira Ferro

Gaby Amarantos

Geraldo Azevedo

Gerlane Lops

Getúlio Cavalcanti

Guerreiros do Passo

Gustavo Travassos

Iza

Isadora Melo

João Gomes + Jota.Pê + Mestrinho (Dominguinho)

Jota Michiles

Joyce Alane

Juliano Holanda

Karynna Spinelli

Larissa Lisboa

Lenine e convidados

Lia de Itamaracá

Liniker

Ludmilla

Maciel Salú

Maestro Duda

Maestro Edson Rodrigues

Maestro Forró e OPBH

Mariene de Castro

Marron Brasileiro

Martins

Michelle Melo

Mundo Livre

Nena Queiroga

Nonô Germano

Orquestra Malassombro

Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo

Orquestrão - 20 anos

Os Neiffs

Otto

Pato Fu

PC Silva

Pixote

Priscila Senna

Quinteto Violado

Raphaela Santos

Recife Capital do Brega

Romero Ferro

SaGrama

Seu Jorge

Siba

Silvério Pessoa

Som da Terra

Sorriso Maroto

Spok Frevo Orquestra

Vanessa da Mata



