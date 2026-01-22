Liniker, João Gomes e Priscila Senna: confira a programação do Carnaval do Recife 2026
Ao todo, serão 3 mil atrações musicais
O Carnaval do Recife 2026 vai contar com 50 polos de animação espalhados pela cidade e terá como tema "Recife do Futuro", aliando a marcante tradição da festa popular com a modernidade. Ao todo, serão mais de três mil apresentações, sendo 98% dos artistas locais.
Os detalhes do ciclo momesco, que vai de 12 a 17 de fevereiro, foram divulgados à imprensa nesta quinta-feira (22), no Paço do Frevo, centro da capital. Entre as grandes atrações, estão o cantor Lenine, Anavitória, Liniker, Priscila Senna, Maestro Spok, Chico César, João Gomes, Neiff, Ludmilla, Vanessa da Mata, Iza, Raphaela Santos, Alceu Valença, Elba Ramalho e Gaby Amarantos.
Programação do Marco Zero
- 11 de fevereiro
- 17h - Clarins de Momo de Pernambuco
Recife Matriz de Cultura Popular - Ubuntu - Deixando Legados e Pensando no Futuro - Encontro de 29 grupos de Afoxé do Recife e Região Metropolitana - Participações especiais - Dona Carmen Virgínia, Marcos Silva, Zezé Mota e Altay Veloso
- 12 de fevereiro
- 17h30 - Tumaraca - Encontro das Nações de Maracatu com participação de Luedji Luna, Karynna Spinelli, Gabi do Carmo e Bacnaré
- 19h30 - Lenine - Participação de Anavitória, os Garotin, Liniker, Bongar e Maestro Spok
- 22h - Dominguinho - Com João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho
- 0h - Priscila Senna
- 13 de fevereiro
- 16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Desfile das Agremiações Campeãs do Grupo Especial - Bloco Lírico Com Você no Coração, Boi Mimoso da Bomba do Hemetério, Tribo Indígena Tapirapé, Clube Carnavalesco Misto Das Pás, Clube de Boneco Seu Malaquias, Grêmio Cultural e Arte Gigante do Samba, Maracatu Leão de Ouro, Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife, Tribo Indígena Orubá, Troça Carnavalesca Mista Batutas de Água Fria, Urso Cangaçá de Água Fria.
- 18h30 - Maestro Spok - Participações de Chico Cesar, Fabiana Cozza, Orum e Bongar
- 20h - Vanessa da Mata
- 22h - Iza
- 0h - Raphaela Santos
- 14 de fevereiro
- 16h - Recife Matriz de Cultura Popular - Desfile das Agremiações Vice-campeãs do Grupo especial - Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira, Boi Fantástico, Tribo Indígena Carijós, Clube Carnavalesco Misto Girassol da Boa Vista, Clube de Boneco Raíssa no Frevo, Escola de Samba Galeria do Ritmo, Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada de Buenos Aires, Nação de Maracatu Encanto do Pina, Índio Tabajaras, Troça Carnavalesca Mista Abanadores do Arruda, Urso da Tua Mãe
- 18h - Orquestra Popular do Recife - Maestro Ademir Araújo convida Flaira Ferro, Almério e Guerreiros do Passo - Show apresentado em 2025 na estreia do Agente Secreto em Paris no festival Cinèma Paradiso Louvre. Inédito no Recife
- 19h30 - Bloco do Silva
- 21h - Liniker - Caju - Participação de Amaro Freitas e Priscila Senna
- 22h50 - Ludmilla
- 00h30 - Anderson Neiff
- 01h10 - Recife Capital do Brega
- 15 de fevereiro
- 17h15 - Recife Matriz de Cultura Popular - Encontro de Blocos de Samba e Escolas de Samba (Bloco de Samba Anarquistas Bole Bole, Escola de Samba Galeria do Ritmo, Escola de Samba Pérola do Samba, Grêmio Recreativo e Arte Gigante do Samba, Grêmio Recreativo Escola de Samba Preto Velho)
- 19h30 - Karynna Spinelli com Leyde do Banjo e Neris Rodrigues
- 21h - Mariene de Castro
- 22h50 - Pixote
- 00h40 - Sorriso Maroto
- 16 de fevereiro
- 16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Blocos Líricos: Bloco Lírico Folguedos de Surubim, Bloco Lírico Flor da Lira de Olinda, Bloco Flabelo do Amor, Bloco Compositores e Foliões, Bloco Flabelo Encantado, Bloco das Ilusões, Confete e Serpentina, Bloco Carnavalesco Misto Pierrot de São José, Bloco Eu Quero Mais, Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos, Bloco Flor do Eucalipto, Bloco das Flores, Bloco da Saudade, O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico.
- 20h - Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério
- 21h30 - Nação Zumbi com participação de Devotos
- 23h15 - Seu Jorge
- 01h - Alok
- 17 de fevereiro
- 16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Maracatus de Baque Solto (Maracatu Carneiro Manso, Maracatu de Baque Solto Cruzeiro do Forte, Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada de Buenos Aires, Maracatu Leão de Ouro de Nazaré da Mata, Maracatu Leão do Norte de Glória do Goitá, Maracatu Piaba de Ouro, Maracatu Pantera Nova de Araçoiaba, Maracatu de Baque Solto Cambinda Nova, Maracatu Cambindinha, Maracatu Leão Formoso de Tracunhaém, Maracatu Rural Vencedor de Chã de Alegria)
- 19h - Nena Queiroga
- 20h30 - Geraldo Azevedo
- 22h- Elba Ramalho
- 0h - Alceu Valença
- 02h - Spok e Orquestrão
Otimista com os futuros resultados da festa, o prefeito João Campos (PSB) garante que não vai faltar irreverência. Ele também celebra a chegada de um portal hospedado no Conecta Recife, que permitirá ao cidadão a possibilidade de se programar para o Carnaval e ficar por dentro de todos os detalhes sobre a festa.
“Essa ferramenta de tecnologia já está disponível no Conecta para que você organize sua agenda do Carnaval, sabendo horários das apresentações, os locais e as grades programadas para os palcos. Isso faz toda a diferença”, explicou.
Homenageados
Campos também celebrou a escolha dos homenageados do Carnaval 2026: Mãe Carmen Virgínia, o cantor Lenine e o bloco Madeira do Rosarinho, que completa 100 anos. Para ele, a escolha dos homenageados faz uma leitura geral da cultura da cidade.
“A gente tem Lenine, que é um filho da terra, um expoente da cultura popular brasileira e filho do Recife. Ter um bloco centenário como o ‘Madeira do Rosarinho’ não é brincadeira. É algo histórico. A mãe Carmen Virgínia é uma figura recifense que tem origem e vida na periferia da cidade e que possui presença da cultura afrodescendente, da culinária e a espiritualidade das linguagens culturais”, complementou.
Enquanto homenageada, a renomada chef de cozinha Carmen Virgínia recorda os ensinamentos que recebeu da avó. Cria do bairro de Santo Amaro, no centro do Recife, ela completa 50 anos de idade em 2026 e assume que representa todas as mulheres recifenses.
“Eu sou da comunidade e dos terreiros de candomblé. As mulheres, em si, estão sendo representadas. Eu fui a figura escolhida para homenagear outras mulheres, como dona Mira, dona Geralda, Mãe Lu e tantas outras. É um peso de responsabilidade muito grande. É bom chegar aqui e saber que eu não tive tantos erros assim”, destacou.
Turismo
O secretário de Turismo da cidade, Thiago Ângelus, celebrou a colocação do Recife na nona posição da Revista Forbes como destinos indicados para turismo. É a única capital sulamericana no top 10. Segundo ele, o Carnaval vai tendenciar ainda mais a circulação de turistas no Recife.
“O trabalho [de divulgação] foi feito durante todo o ano com venda de produtos de Carnaval nas feiras nacionais e internacionais. Vamos atingir os 97% de ocupação hoteleira. Para a nossa economia isso é muito fundamental e importante. Saímos de um final de ano como um destino muito procurado para o Natal e Réveillon e começamos o ano com um Carnaval importante para a capital”, disse.
Tradição ancestral e inteligência artificial
A temática adotada pela prefeitura para compor a decoração da cidade neste ano faz alusão a personagens futuristas criados pelo artista Renato Quaresma, através da manipulação digital de imagens geradas por ferramentas de inteligência artificial, reafirmam a cultura popular como protagonista da folia.
Já os bordados, crochê, pontos cruz e colagens diversas compõem a identidade visual, simulando circuitos e chips de computador.
60 anos do Baile Municipal
A festa acontece no dia 7 de fevereiro, no Classic Hall, em Olinda. As atrações serão Lenine, Carlinhos Brown com participação do Coral Edgard Moraes, Elba Ramalho, Priscila Senna, Maestro Spok, Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo com participação de Claudionor e Nono Germano, Maestro Forro e OPBH com participação de Otto e Larissa Lisboa, Maestro Duda, Gerlane Lops, Marron Brasileiro, Nena Queiroga e Almir Rouche.
Os ingressos custarão R$ 50 (pista) e R$ 600 (mesa para quatro pessoas) e já estão à venda no Classic Hall e no site Bilheteria Digital, que possui pontos físicos no Shopping Recife (quiosque), nas lojas Esposende do RioMar Recife e do Tacaruna, Mix Mateus Boa Viagem, além do site Recife Ingressos, com pontos de venda no RioMar Recife (loja no piso L1, em frente ao quiosque da Lupo, e quiosque no piso L1, em frente à Crocs).
Os portões serão abertos às 20h, quando o público será recepcionado por atrações da cultura popular, como a Turma de Palhaços Periquitos do Zumbi e o grupo Guerreiros do Passo. As orquestras Gil e Plural também animam o receptivo, que contará ainda com intervenções circenses de artistas utilizando malabares, monociclos e pernas de pau.
Subida do Galo Gigante
Segundo a prefeitura do Recife, o Galo Gigante vai ser erguido na Ponte Duarte Coelho, na Boa Vista, dia 11 de fevereiro. Este ano, a alegoria destaca o trabalho desenvolvido no atendimento a pessoas em sofrimento psíquico e/ou em uso prejudicial de substâncias. Evidencia, ainda, a atuação integrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no Recife.
Folia infantil
Para convidar o futuro a pular o Carnaval recifense, que carrega o compromisso com as próximas gerações que seguirão desfilando as tradições e alegrias de Momo nas ruas de amanhã, a programação dos polos infantis será caprichada, com grandes atrações locais, como Carol Levy e até nacionais, a exemplo de "Música de Brinquedo", projeto infantil da banda Pato Fu.
A festa dos pequenos foliões, que tomará conta de parques importantes da cidade, como Jaqueira, Santana, Macaxeira, Lindu, Aurora e Tamarineira, ganhou um polo a mais: o recém-inaugurado Parque Eduardo Campos, no Pina.
Outras atrações que convidarão os pequenos recifenses a brincarem Carnaval estão: Fada Magrinha, Mini Rock, Mundo Bita, Mari Bigio, Tio Bruninho, Tintim por Tintim e Bandinha Circense do Recife.
Programação dos polos
Praça do Arsenal
13/02 - SEXTA-FEIRA
Maestro Duda
Almir Rouche
Romero Ferro
Joyce Alane
Marron Brasileiro
14/02 - SÁBADO
Orquestra Malassombro
Antônio Nóbrega
Silvério e China (La Ursa Elétrica)
Solarinas (Caetana, Doralyce, Louise e Natasha Falcão)
Roberta Sá
15/02 - DOMINGO
Orquestra Arruando
Amaro Freitas
Lia de Itamaracá e Daúde
Almério
Gaby Amarantos - Rock Doido
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
Coral Edgar Moraes + Dalva Torres e Getúlio Cavalcanti
André Rio
Fafá de Belém
Cátia de França, Josyara e Juliana Linhares
Céu - 20 anos de Carreira
17/02 - TERÇA-FEIRA
Josildo Sá com Natasha Falcão e Juba
Isadora Melo
Martins
Pato Fu
Academia da Berlinda
Pátio de São Pedro
13/02 - SEXTA-FEIRA
Som da Rural
Côco de Umbigada
Luciano Magno
Laís Senna
Banda de Pau e Corda
Chico César
14/02 - SÁBADO
Sábado da Diversidade
15/02 - DOMINGO
Byone
Tássia Reis
Virgínia Rodrigues
Flaira Ferro
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
Família Salustiano
Antúlio Madureira
Cascabulho
Buhr
Mundo Livre S/A
17/02 - TERÇA-FEIRA
Maestro Edson Rodrigues
Coco Raízes de Arcoverde
Afroito
Mombojó
Ave Sangria
Polo do samba
13/02 - SEXTA-FEIRA
Kalinas
Cinho do Cavaco
Xico de Assis
Excesso de Bagagem
Luísa Pérola
Sambstar
Gerlane Lops
14/02 - SÁBADO
Escola Pérola do Samba
Yabás do Samba
Adriana B
Belo Xis
Elys Viana
Jorge Riba
Carla Rio
Pagode do Didi
15/02 - DOMINGO
Galeria do Ritmo
Nego Thor
Cybelle do Cavaco
Grupo Terra
Ramos Silva
Leno Simpatia
Orq. Recife de Bambas com participação de Isadora Melo, Caíque Souza e Poliana Forte
Simples Olhar
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
Gigante do Samba
Pérola do Samba
Gerlane Gell
Cris Galvão
Maria Pagodinho
Leyde do Banjo e as Maris do Samba
Gabi do Carmo
Grupo Revelação
17/02 - TERÇA-FEIRA
Bloco de Samba a Turma do Saberé
Mell Mocidade do Samba
Wellington do Pandeiro
Mesa de Samba Autoral
Helena Cristina
Sambar & Love
Polo Graças
13/02 - SEXTA-FEIRA
Nailson Vieira
Orquestra Malassombro
Vinícius Barros
Igor de Carvalho
Barro
14/02 - SÁBADO
Marco Cesar e Quarteto Chorado
Adiel Luna e Coco Camará
Maciel Salu
Café Preto
Alessandra Leão
15/02 - DOMINGO
Família Salustiano e a Rabeca Encantada
Coral Edgar Moraes
Gonzaga Leal
Lucas dos Prazeres
Juliano Holanda - Show PEBA (sambas interpretados por cantoras baianas e pernambucanas - Ana Barroso, Joanna Terra, Luana Tavares e Mayara Pera)
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
Augusto Silva e Frevo Novo
Sofia Freire
PC Silva
Gilu Amaral
Zé Manoel interpreta Pagode Anos 90
17/02 - TERÇA-FEIRA
Neris Rodrigues
Geraldo Maia
Henrique Albino com participação de Surama Ramos
Bruna Alimonda
Juliana Linhares
QG do Frevo
15/02 - DOMINGO
Maestro Duda
Trinca de Ás Passistas de Frevo
Maestro Edson Rodrigues
Estúdio Viegas de Formação em Dança
Orquestra do Maestro Lima Neto
Passistas Zenaide Bezerra
Orquestra Banda Só Mulheres
Cia de Dança Giselly Andrade
Orquestra Fernando Borges
Cia de Dança no Ritmo do Compasso
16/02 - SEGUNDA
Mendes e sua Orquestra
Movimento Cultural Fazendo Arte
Maestro Danda e Orquestra
Cia de Dança Perna de Palco
Orquestra Popular do Recife com Maestro Ademir Araújo e Claudionor Germano
Cia de Dança Passos das Ladeiras de Olinda
Orquestra 100% Mulher
Balé Deveras no Passo do Frevo
Orquestra de Frevo do Maestro Nunes
Studio 08 de dança
17/02 - TERÇA-FEIRA
Maestro Spok com participação de Ylana Queiroga
Cia de Dança Estrelando no Passo
César Michiles e Orquestra Transversal com Jota Michiles
Cia de Dança Trapiá
Maestro Fábio César - Orquestra Raízes Pernambucanas
Saltos Cia de Dança
Orquestra do Maestro Oséas
Lúden Cia de Dança
Maestro Forró e OPBH
Grupo Fuzuê de Dança
Infantil - Jaqueira
15/01 - DOMINGO
17h30 - Piponeta
19h - Bandinha Circense do Recife - Projeto Carnaval e Alegria
16/02 - SEGUNDA
17h30 - Banda CERVAC Força Especial
19h - Lucas dos Prazeres - Show Infantil
17/02 - TERÇA-FEIRA
17h30 - Tio Bruninho
19h - Tim Tim por Tim Tim
Infantil - Santana
15/02 - DOMINGO
17h30 - Maestro Spok
19h - Mini Joia
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
17h30 - Tim Tim por Tim Tim
19h - Mari Bigio
17/02 - TERÇA-FEIRA
17h30 - Bandinha Circense do Recife - Projeto Carnaval e Alegria
19h - Bailinho Kids
Infantil - Dona Lindu
15/02 - DOMINGO
17h30 - Mateus & Katilinda
19h - Fada Magrinha
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
17h30 - Pernambucaninhus Joanah Flor infantil
19h - Irahzinha
17/02 - TERÇA-FEIRA
17h30 - A Bandinha
19h - Mari Bigio
Infantil - Aurora
15/02 - DOMINGO
16h - Bailinho Kids
17h20 - Lucas dos Prazeres - Show Infantil
18h40 - Bloco do Bita
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
16h - Tio Geraldo
17h20 - Carol Levy
18h40 - Pato Fu - Música de Brinquedo
17/02 - TERÇA-FEIRA
16h - Côco Erêmin
17h20 - Mini Rock
18h40 - Ylana - Projeto Jangadinha
Infantil - Tamarineira
15/02 - DOMINGO
17h20 - Cia Brincantes de Circo
18h40 - Mini Rock
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
17h20 - Cia Brincantes de Circo
18h40 - A Bandinha
17/02 - TERÇA-FEIRA
17h20 - Cia Brincantes de Circo
18h40 - Kelly Benevides - Show infantil da Cigarra Kika
Infantil - Eduardo Campos
15/02 - DOMINGO
17h20 - Pernambucaninhus Joanah Flor
18h40 - Carol Levy
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
17h20 - Ilana Ventura e Banda
18h40 - Turma do Bita
17/02 - TERÇA-FEIRA
17h20 - Alegria de Brincar
18h40 - Maria Fulô