FOLIA

Liniker, João Gomes e Priscila Senna: confira a programação do Carnaval do Recife 2026

Ao todo, serão 3 mil atrações musicais

Carnaval do Recife vai de 12 a 17 de fevereiroCarnaval do Recife vai de 12 a 17 de fevereiro - Foto: Reprodução/Rafael Melo/Arquivo Folha de Pernambuco

O Carnaval do Recife 2026 vai contar com 50 polos de animação espalhados pela cidade e terá como tema "Recife do Futuro", aliando a marcante tradição da festa popular com a modernidade. Ao todo, serão mais de três mil apresentações, sendo 98% dos artistas locais.

Os detalhes do ciclo momesco, que vai de 12 a 17 de fevereiro, foram divulgados à imprensa nesta quinta-feira (22), no Paço do Frevo, centro da capital. Entre as grandes atrações, estão o cantor Lenine, Anavitória, Liniker, Priscila Senna, Maestro Spok, Chico César, João Gomes, Neiff, Ludmilla, Vanessa da Mata, Iza, Raphaela Santos, Alceu Valença, Elba Ramalho e Gaby Amarantos. 

Programação do Marco Zero

 

 

 

Otimista com os futuros resultados da festa, o prefeito João Campos (PSB) garante que não vai faltar irreverência. Ele também celebra a chegada de um portal hospedado no Conecta Recife, que permitirá ao cidadão a possibilidade de se programar para o Carnaval e ficar por dentro de todos os detalhes sobre a festa.

Prefeito do Recife, João Campos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“Essa ferramenta de tecnologia já está disponível no Conecta para que você organize sua agenda do Carnaval, sabendo horários das apresentações, os locais e as grades programadas para os palcos. Isso faz toda a diferença”, explicou.

Homenageados
Campos também celebrou a escolha dos homenageados do Carnaval 2026: Mãe Carmen Virgínia, o cantor Lenine e o bloco Madeira do Rosarinho, que completa 100 anos. Para ele, a escolha dos homenageados faz uma leitura geral da cultura da cidade.

“A gente tem Lenine, que é um filho da terra, um expoente da cultura popular brasileira e filho do Recife. Ter um bloco centenário como o ‘Madeira do Rosarinho’ não é brincadeira. É algo histórico. A mãe Carmen Virgínia é uma figura recifense que tem origem e vida na periferia da cidade e que possui presença da cultura afrodescendente, da culinária e a espiritualidade das linguagens culturais”, complementou.

Enquanto homenageada, a renomada chef de cozinha Carmen Virgínia recorda os ensinamentos que recebeu da avó. Cria do bairro de Santo Amaro, no centro do Recife, ela completa 50 anos de idade em 2026 e assume que representa todas as mulheres recifenses.

A chef Carmen Virgínia | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“Eu sou da comunidade e dos terreiros de candomblé. As mulheres, em si, estão sendo representadas. Eu fui a figura escolhida para homenagear outras mulheres, como dona Mira, dona Geralda, Mãe Lu e tantas outras. É um peso de responsabilidade muito grande. É bom chegar aqui e saber que eu não tive tantos erros assim”, destacou.

Turismo
O secretário de Turismo da cidade, Thiago Ângelus, celebrou a colocação do Recife na nona posição da Revista Forbes como destinos indicados para turismo. É a única capital sulamericana no top 10. Segundo ele, o Carnaval vai tendenciar ainda mais a circulação de turistas no Recife.

Thiago Ângelus é secretário de Turismo do Recife | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“O trabalho [de divulgação] foi feito durante todo o ano com venda de produtos de Carnaval nas feiras nacionais e internacionais. Vamos atingir os 97% de ocupação hoteleira. Para a nossa economia isso é muito fundamental e importante. Saímos de um final de ano como um destino muito procurado para o Natal e Réveillon e começamos o ano com um Carnaval importante para a capital”, disse.

Tradição ancestral e inteligência artificial
A temática adotada pela prefeitura para compor a decoração da cidade neste ano faz alusão a personagens futuristas criados pelo artista Renato Quaresma, através da manipulação digital de imagens geradas por ferramentas de inteligência artificial, reafirmam a cultura popular como protagonista da folia.

Já os bordados, crochê, pontos cruz e colagens diversas compõem a identidade visual, simulando circuitos e chips de computador.

60 anos do Baile Municipal
A festa acontece no dia 7 de fevereiro, no Classic Hall, em Olinda. As atrações serão Lenine, Carlinhos Brown com participação do Coral Edgard Moraes, Elba Ramalho, Priscila Senna, Maestro Spok, Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo com participação de Claudionor e Nono Germano, Maestro Forro e OPBH com participação de Otto e Larissa Lisboa, Maestro Duda, Gerlane Lops, Marron Brasileiro, Nena Queiroga e Almir Rouche.

Os ingressos custarão R$ 50 (pista) e R$ 600 (mesa para quatro pessoas) e já estão à venda no Classic Hall e no site Bilheteria Digital, que possui pontos físicos no Shopping Recife (quiosque), nas lojas Esposende do RioMar Recife e do Tacaruna, Mix Mateus Boa Viagem, além do site Recife Ingressos, com pontos de venda no RioMar Recife (loja no piso L1, em frente ao quiosque da Lupo, e quiosque no piso L1, em frente à Crocs).

Os portões serão abertos às 20h, quando o público será recepcionado por atrações da cultura popular, como a Turma de Palhaços Periquitos do Zumbi e o grupo Guerreiros do Passo. As orquestras Gil e Plural também animam o receptivo, que contará ainda com intervenções circenses de artistas utilizando malabares, monociclos e pernas de pau.

Subida do Galo Gigante
Segundo a prefeitura do Recife, o Galo Gigante vai ser erguido na Ponte Duarte Coelho, na Boa Vista, dia 11 de fevereiro. Este ano, a alegoria destaca o trabalho desenvolvido no atendimento a pessoas em sofrimento psíquico e/ou em uso prejudicial de substâncias. Evidencia, ainda, a atuação integrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no Recife.

Folia infantil
Para convidar o futuro a pular o Carnaval recifense, que carrega o compromisso com as próximas gerações que seguirão desfilando as tradições e alegrias de Momo nas ruas de amanhã, a programação dos polos infantis será caprichada, com grandes atrações locais, como Carol Levy e até nacionais, a exemplo de "Música de Brinquedo", projeto infantil da banda Pato Fu.

A festa dos pequenos foliões, que tomará conta de parques importantes da cidade, como Jaqueira, Santana, Macaxeira, Lindu, Aurora e Tamarineira, ganhou um polo a mais: o recém-inaugurado Parque Eduardo Campos, no Pina.

Outras atrações que convidarão os pequenos recifenses a brincarem Carnaval estão: Fada Magrinha, Mini Rock, Mundo Bita, Mari Bigio, Tio Bruninho, Tintim por Tintim e Bandinha Circense do Recife.

Programação dos polos

Praça do Arsenal
13/02 - SEXTA-FEIRA
Maestro Duda
Almir Rouche
Romero Ferro
Joyce Alane
Marron Brasileiro

14/02 - SÁBADO
Orquestra Malassombro 
Antônio Nóbrega 
Silvério e China (La Ursa Elétrica)
Solarinas (Caetana, Doralyce, Louise e Natasha Falcão)
Roberta Sá

15/02 - DOMINGO
Orquestra Arruando
Amaro Freitas
Lia de Itamaracá e Daúde
Almério 
Gaby Amarantos - Rock Doido 

16/02 - SEGUNDA-FEIRA
Coral Edgar Moraes + Dalva Torres e Getúlio Cavalcanti 
André Rio
Fafá de Belém
Cátia de França, Josyara e Juliana Linhares
Céu - 20 anos de Carreira

17/02 - TERÇA-FEIRA
Josildo Sá com Natasha Falcão e Juba
Isadora Melo 
Martins
Pato Fu
Academia da Berlinda

Pátio de São Pedro
13/02 - SEXTA-FEIRA
Som da Rural
Côco de Umbigada
Luciano Magno
Laís Senna
Banda de Pau e Corda
Chico César

14/02 - SÁBADO 
Sábado da Diversidade

15/02 - DOMINGO 
Byone
Tássia Reis
Virgínia Rodrigues
Flaira Ferro 

16/02 - SEGUNDA-FEIRA
Família Salustiano 
Antúlio Madureira 
Cascabulho 
Buhr
Mundo Livre S/A 

17/02 - TERÇA-FEIRA
Maestro Edson Rodrigues
Coco Raízes de Arcoverde
Afroito
Mombojó
Ave Sangria

Polo do samba
13/02 - SEXTA-FEIRA
Kalinas
Cinho do Cavaco
Xico de Assis
Excesso de Bagagem
Luísa Pérola
Sambstar
Gerlane Lops

14/02 - SÁBADO 
Escola Pérola do Samba
Yabás do Samba
Adriana B
Belo Xis
Elys Viana
Jorge Riba
Carla Rio
Pagode do Didi

15/02 - DOMINGO 
Galeria do Ritmo 
Nego Thor
Cybelle do Cavaco 
Grupo Terra
Ramos Silva
Leno Simpatia
Orq. Recife de Bambas com participação de Isadora Melo, Caíque Souza e Poliana Forte
Simples Olhar

16/02 - SEGUNDA-FEIRA
Gigante do Samba
Pérola do Samba
Gerlane Gell
Cris Galvão
Maria Pagodinho 
Leyde do Banjo e as Maris do Samba
Gabi do Carmo 
Grupo Revelação 

17/02 - TERÇA-FEIRA
Bloco de Samba a Turma do Saberé
Mell Mocidade do Samba
Wellington do Pandeiro 
Mesa de Samba Autoral 
Helena Cristina
Sambar & Love

Polo Graças
13/02 - SEXTA-FEIRA
Nailson Vieira
Orquestra Malassombro
Vinícius Barros
Igor de Carvalho
Barro 

14/02 - SÁBADO 
Marco Cesar e Quarteto Chorado
Adiel Luna e Coco Camará 
Maciel Salu
Café Preto 
Alessandra Leão 

15/02 - DOMINGO 
Família Salustiano e a Rabeca Encantada
Coral Edgar Moraes
Gonzaga Leal 
Lucas dos Prazeres
Juliano Holanda - Show PEBA (sambas interpretados por cantoras baianas e pernambucanas - Ana Barroso, Joanna Terra, Luana Tavares e Mayara Pera)

16/02 - SEGUNDA-FEIRA
Augusto Silva e Frevo Novo 
Sofia Freire 
PC Silva
Gilu Amaral
Zé Manoel interpreta Pagode Anos 90

17/02 - TERÇA-FEIRA
Neris Rodrigues
Geraldo Maia
Henrique Albino com participação de Surama Ramos
Bruna Alimonda
Juliana Linhares

QG do Frevo
15/02 - DOMINGO 
Maestro Duda
Trinca de Ás Passistas de Frevo
Maestro Edson Rodrigues
Estúdio Viegas de Formação em Dança
Orquestra do Maestro Lima Neto
Passistas Zenaide Bezerra
Orquestra Banda Só Mulheres
Cia de Dança Giselly Andrade
Orquestra Fernando Borges
Cia de Dança no Ritmo do Compasso 

16/02 - SEGUNDA
Mendes e sua Orquestra
Movimento Cultural Fazendo Arte
Maestro Danda e Orquestra
Cia de Dança Perna de Palco
Orquestra Popular do Recife com Maestro Ademir Araújo e Claudionor Germano 
Cia de Dança Passos das Ladeiras de Olinda
Orquestra 100% Mulher
Balé Deveras no Passo do Frevo 
Orquestra de Frevo do Maestro Nunes
Studio 08 de dança 

17/02 - TERÇA-FEIRA
Maestro Spok com participação de Ylana Queiroga
Cia de Dança Estrelando no Passo
César Michiles e Orquestra Transversal com Jota  Michiles
Cia de Dança Trapiá
Maestro Fábio César - Orquestra Raízes Pernambucanas
Saltos Cia de Dança
Orquestra do Maestro Oséas
Lúden Cia de Dança
Maestro Forró e OPBH
Grupo Fuzuê de Dança

Infantil - Jaqueira
15/01 - DOMINGO 
17h30 - Piponeta
19h - Bandinha Circense do Recife - Projeto Carnaval e Alegria

16/02 - SEGUNDA
17h30 - Banda CERVAC Força Especial 
19h - Lucas dos Prazeres - Show Infantil 

17/02 - TERÇA-FEIRA
17h30 - Tio Bruninho 
19h - Tim Tim por Tim Tim

Infantil - Santana
15/02 - DOMINGO 
17h30 - Maestro Spok
19h - Mini Joia 

16/02 - SEGUNDA-FEIRA
17h30 - Tim Tim por Tim Tim
19h - Mari Bigio 

17/02 - TERÇA-FEIRA
17h30 - Bandinha Circense do Recife - Projeto Carnaval e Alegria
19h - Bailinho Kids

Infantil - Santana
15/02 - DOMINGO 
17h30 - Maestro Spok
19h - Mini Joia 

16/02 - SEGUNDA-FEIRA
17h30 - Tim Tim por Tim Tim
19h - Mari Bigio 

17/02 - TERÇA-FEIRA
17h30 - Bandinha Circense do Recife - Projeto Carnaval e Alegria
19h - Bailinho Kids

Infantil - Dona Lindu
15/02 - DOMINGO 
17h30 - Mateus & Katilinda 
19h - Fada Magrinha

16/02 - SEGUNDA-FEIRA
17h30 - Pernambucaninhus Joanah Flor infantil 
19h - Irahzinha

17/02 - TERÇA-FEIRA
17h30 - A Bandinha
19h - Mari Bigio 

Infantil - Aurora
15/02 - DOMINGO 
16h - Bailinho Kids
17h20 - Lucas dos Prazeres - Show Infantil
18h40 - Bloco do Bita

16/02 - SEGUNDA-FEIRA
16h - Tio Geraldo
17h20 - Carol Levy
18h40 - Pato Fu - Música de Brinquedo

17/02 - TERÇA-FEIRA
16h - Côco Erêmin
17h20 - Mini Rock
18h40 - Ylana - Projeto Jangadinha

Infantil - Tamarineira
15/02 - DOMINGO 
17h20 - Cia Brincantes de Circo
18h40 - Mini Rock

16/02 - SEGUNDA-FEIRA
17h20 - Cia Brincantes de Circo
18h40 - A Bandinha

17/02 - TERÇA-FEIRA
17h20 - Cia Brincantes de Circo 
18h40 - Kelly Benevides - Show infantil da Cigarra Kika

Infantil - Eduardo Campos
15/02 - DOMINGO 
17h20 - Pernambucaninhus Joanah Flor
18h40 - Carol Levy

16/02 - SEGUNDA-FEIRA
17h20 - Ilana Ventura e Banda
18h40 - Turma do Bita

17/02 - TERÇA-FEIRA
17h20 - Alegria de Brincar 
18h40 - Maria Fulô

