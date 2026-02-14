Liniker, Ludmilla e Anderson Neiff: confira a programação do Marco Zero neste sábado (14)
Programação é uma das mais aguardadas da cidade
Chegou um dos dias mais aguardados do Carnaval do Recife 2026. Neste sábado (14), após dois dias de festa, atrações de peso animam os foliões no Marco Zero, Bairro do Recife, principal polo da cidade.
A festa começa às 16h, com mais um espetáculo do Recife Matriz da Cultura Popular. Desta vez, o desfile será das agremiações vice-campeãs do Grupo Especial, com mais blocos e troças do Carnaval tradicional da capital pernambucana.
A partir das 18h, uma atração para toda a família: a Orquestra Popular do Recife se apresenta, com Maestro Ademir Araújo, Flaira Ferro, Almério e Guerreiros do Passo. O show foi apresentado na estreia do filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, no festival Cinéma Paradiso Louvre, em Paris, na França, e é inédito na capital pernambucana.
Em seguida, às 19h30, acontece o já tradicional Bloco do Silva, que atrai brincantes em todo o país. Às 21h, Liniker, de sucessos como "Caju", comanda o palco em show com participação de Amaro Freitas e Priscila Senna.
Já Às 22h50, Ludmilla retorna ao Marco Zero do Recife para animar o público mais uma vez. Por fim, a programação será local: primeiro com Anderson Neiff, às 0h30, e depois com Recife Capital do Brega, à 01h10.
Confira, abaixo, a programação do Carnaval do Recife:
SÁBADO (14)
16h - Recife Matriz de Cultura Popular - Desfile das Agremiações Vice-campeãs do Grupo especial - Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira, Boi Fantástico, Tribo Indígena Carijós, Clube Carnavalesco Misto Girassol da Boa Vista, Clube de Boneco Raíssa no Frevo, Escola de Samba Galeria do Ritmo, Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada de Buenos Aires, Nação de Maracatu Encanto do Pina, Índio Tabajaras, Troça Carnavalesca Mista Abanadores do Arruda, Urso da Tua Mãe
18h - Orquestra Popular do Recife - Maestro Ademir Araújo convida Flaira Ferro, Almério e Guerreiros do Passo - Show apresentado em 2025 na estreia do Agente Secreto em Paris no festival Cinèma Paradiso Louvre. Inédito no Recife
19h30 - Bloco do Silva
21h - Liniker - Caju - Participação de Amaro Freitas e Priscila Senna
22h50 - Ludmilla
00h30 - Anderson Neiff
01h10 - Recife Capital do Brega
DOMINGO (15)
17h15 - Recife Matriz de Cultura Popular - Encontro de Blocos de Samba e Escolas de Samba (Bloco de Samba Anarquistas Bole Bole, Escola de Samba Galeria do Ritmo, Escola de Samba Pérola do Samba, Grêmio Recreativo e Arte Gigante do Samba, Grêmio Recreativo Escola de Samba Preto Velho)
19h30 - Karynna Spinelli com Leyde do Banjo e Neris Rodrigues
21h - Mariene de Castro
22h50 - Pixote
00h40 - Sorriso Maroto
SEGUNDA-FEIRA (16)
16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Blocos Líricos: Bloco Lírico Folguedos de Surubim, Bloco Lírico Flor da Lira de Olinda, Bloco Flabelo do Amor, Bloco Compositores e Foliões, Bloco Flabelo Encantado, Bloco das Ilusões, Confete e Serpentina, Bloco Carnavalesco Misto Pierrot de São José, Bloco Eu Quero Mais, Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos, Bloco Flor do Eucalipto, Bloco das Flores, Bloco da Saudade, O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico.
20h - Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério
21h30 - Nação Zumbi com participação de Devotos
23h15 - Seu Jorge
01h - Alok
TERÇA-FEIRA (17)
16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Maracatus de Baque Solto (Maracatu Carneiro Manso, Maracatu de Baque Solto Cruzeiro do Forte, Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada de Buenos Aires, Maracatu Leão de Ouro de Nazaré da Mata, Maracatu Leão do Norte de Glória do Goitá, Maracatu Piaba de Ouro, Maracatu Pantera Nova de Araçoiaba, Maracatu de Baque Solto Cambinda Nova, Maracatu Cambindinha, Maracatu Leão Formoso de Tracunhaém, Maracatu Rural Vencedor de Chã de Alegria)
19h - Nena Queiroga
20h30 - Geraldo Azevedo
22h - Elba Ramalho
0h - Alceu Valença
2h - Spok e Orquestrão