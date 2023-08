Lipedema: entenda a doença da repórter do 'Mais Você', que causa acúmulo de gordura nas pernas

A- A+

Leia também

• Príncipe Harry surge com cabelos mais volumosos: quais os três principais remédios para calvíce

• Mutação genética causa a Apraxia de Fala na Infância, mostra estudo

A repórter do programa Mais Você, da Ana Maria Braga, Juliane Massaoka, publicou um vídeo em suas redes sociais na manhã desta quarta-feira (23) falando um pouco mais sobre o diagnóstico de lipedema, condição crônica que afeta essencialmente mulheres e é caracterizada por acúmulo anormal de gordura e inchaço. A doença, inclusive, foi descoberta depois da profissional participar de um quadro dentro do programa.

'É muito difícil ficar na espera por um coração': Leia o relato de mulher transplantada que teve a mesma doença do Faustão

Em setembro do ano passado, Ana Maria e Juliane provaram botas de calças jeans, que era uma tendência nas redes no momento. Enquanto a apresentadora calçou com tranquilidade, a repórter sofreu para colocar o calçado. Pela internet, seguidores começaram a falar que ela poderia ter a condição.



Juliane então procurou médicos, especialistas e recebeu o diagnóstico. Na postagem, Juliane postou fotos antigas de seu corpo, e disse que sofria do “efeito sanfona” de diversas dietas que fazia, porém não funcionavam.

“Estima-se que no Brasil, 1 em cada 10 mulheres sofrem com essa doença. Elas causam dor, inchaço, varizes e cansaço”, disse a repórter.

Sintomas do lipedema:

Acúmulo desproporcional de gordura

Dor e sensibilidade

Inchaço

Mudanças irregulares na textura da pele

Propensão a hematomas

Problemas circulatórios

Rigidez e limitação de movimento

Por esses motivos, é importante observar que os sintomas do lipedema podem ser contidos mediante tratamento adequado. Ao contrário, o não-tratamento conduz à piora dos sintomas e à progressão para outras doenças cardiovasculares.

As pernas e coxas são as partes do corpo humano onde o lipedema se manifesta com mais frequência. Porém, dependendo de alguns estágios, elas podem afetar outras partes, como por exemplo, da cintura até os quadris, joelhos, tornozelos, comprometendo até mesmo os braços.

Tratamento

Embora não exista uma cura conhecida para o lipedema, existem diferentes abordagens terapêuticas para a aliviar os sintomas e prevenir complicações e a mudança no estilo de vida é a principal característica.

Existe a terapia de compressão, quando é utilizado meias de compressão pode ajudar a controlar o inchaço e a dor, melhorando a circulação sanguínea; drenagem linfática para estimular o fluxo do líquido linfático, reduzindo o inchaço e melhorando a circulação na área afetada. Além de hidratação da pele, controle de peso e a prática de exercícios físicos regulares de baixa intensidade, como uma caminhada, natação ou ioga.

Em alguns casos a lipoaspiração é indicada para remover o excesso de gordura e aliviar os sintomas do lipedema. No entanto, procedimentos cirúrgicos devem ser considerados apenas quando outras abordagens não cirúrgicas não foram eficazes.

Veja também

música Hip Hop é protagonista do 13º Encontro Estéticas das Periferias em SP