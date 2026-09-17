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Lipocavitação: o que é o procedimento feito pela ex-BBB Gleici Damasceno

Também é chamado de 'lipo sem corte'

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Gleici Damasceno - A lipocavitação, também chamada de "lipo sem corte", se trata de um procedimento estético não invasivo.Gleici Damasceno - A lipocavitação, também chamada de "lipo sem corte", se trata de um procedimento estético não invasivo. - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Gleici Damasceno, vencedora do BBB 18, compartilhou em suas redes sociais fotos do corpo após realizar lipocavitação. A influenciadora e atriz afirma ter sido surpreendida com o resultado do procedimento realizado na região abdominal.

“Estou chocada. Gente, juro, vocês não têm noção de como eu estou aqui. Olha só, é quando a gente vê que realmente estava bem inchada, olha isso”, escreveu Gleici.

O que é a lipocavitação?
A lipocavitação, também chamada de "lipo sem corte", se trata de um procedimento estético não invasivo. Ela modela o corpo e pode ser feito em outras partes para além do abdômen, como coxas, culote e costas.

O procedimento utiliza ondas ultrassônicas de baixa frequência para atingir as células de gordura sob a pele. Então, as ondas geram microbolhas que se expandem e colapsam rapidamente, gerando um fenômeno chamado cavitação.

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Dessa forma, as membranas das células de gordura são rompidas e o conteúdo é liberado na circulação sanguínea. Por isso, é recomendada a realização de uma sessão de drenagem linfática e exercícios físicos aeróbicos para garantir a eliminação da gordura. Todo o processo, que não provoca dor nem deixa marcas, leva em média apenas 40 minutos, e precisa durar, no mínimo, 25 minutos para surtir efeito, segundo o site Tua Saúde.

Contraindicações

A lipocavitação não é indicada nos seguintes casos:

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