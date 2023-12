Lira diz que jogará no lixo "versão" de que Maceió está afundando por mina em colapso

Durante um evento de turismo em Brasília, nesta sexta-feira (15), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sugeriu que irá desmentir a "versão" de que o solo está afundando em Maceió, sua terra natal, onde cinco bairros foram completamente esvaziados por conta do risco iminente de colapso de uma mina de exploração de sal-gema da Braskem.

— (Gostaria de) Enaltecer e agradecer, antecipadamente, a ida do ministro (do Turismo) Celso Sabino e do Freixo (Marcelo Freixo, presidente da Embratur) a Maceió comigo, para que a gente de uma vez por todas jogue na lata do lixo a versão de que a minha cidade está afundando — disse Lira. — Isso não é justo com Maceió, não é correto com Maceió. E quem é responsável pelo que está acontecendo lá, isoladamente, vai ter que pagar.