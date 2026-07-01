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Aquecimento Global Lisboa e outras cidades de Portugal em alerta vermelho por onda de calor Nível máximo de alerta será ampliado na sexta-feira para Leiria e Coimbra, no centro do país, onde as temperaturas podem chegar aos 44°C, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Lisboa e Setúbal, no sul de Portugal, receberão alerta vermelho na quinta-feira (2) devido à previsão de temperaturas elevadas, anunciou nesta quarta-feira (1) a agência meteorológica nacional.

O nível máximo de alerta será ampliado na sexta-feira para Leiria e Coimbra, no centro do país, onde as temperaturas podem chegar aos 44°C, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

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