Aquecimento Global
Lisboa e outras cidades de Portugal em alerta vermelho por onda de calor
Nível máximo de alerta será ampliado na sexta-feira para Leiria e Coimbra, no centro do país, onde as temperaturas podem chegar aos 44°C, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)
Lisboa e Setúbal, no sul de Portugal, receberão alerta vermelho na quinta-feira (2) devido à previsão de temperaturas elevadas, anunciou nesta quarta-feira (1) a agência meteorológica nacional.
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O nível máximo de alerta será ampliado na sexta-feira para Leiria e Coimbra, no centro do país, onde as temperaturas podem chegar aos 44°C, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).