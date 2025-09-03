Qua, 03 de Setembro

portugal

Lisboa: Elevador da Glória descarrila, e queda deixa mortos e feridos

Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa se pronunciou dizendo que "lamenta profundamente o acidente"

Bondinho despencou na tarde desta quarta-feira (3)Bondinho despencou na tarde desta quarta-feira (3) - Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP

O tradicional Elevador da Glória, também conhecido como Bondinho de Lisboa, em Portugal, descarrilou e despencou nesta quarta-feira (3). O acidente deixou mortos e diversos feridos. O famoso funicular conecta a praça do Rossio aos bairros Príncipe Real e Bairro Alto.

Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa se pronunciou dizendo que “lamenta profundamente o acidente ocorrido esta tarde com o elevador (funicular) da Glória, em Lisboa, em particular as vítimas mortais e os feridos graves”. 

O chefe de Estado ainda apresentou o seu "pesar e solidariedade às famílias afetadas por esta tragédia" e disse esperar que "a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes". 

Matéria em atualização

