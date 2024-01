A- A+

Notícias Lista com os aprovados para Central do Artesanato no Carnaval 2024 é divulgada 50 artesãos foram selecionados para expor seus trabalhos a partir da semana pré-carnavalesca

A Prefeitura do Recife, divulgou, na tarde de desta quinta-feira (4), a lista com 50 artesãos que estarão expondo seus trabalhos a partir da semana pré-carnavalesca. O Carnaval 2024 do Recife vai contar uma Central do Artesanato, que promete ser a maior dos últimos anos no Bairro do Recife. A listagem está disponível clicando neste link.

Para os não classificados pela curadoria, o prazo para entrada de recurso será nos dias 8 e 9 de janeiro, na sede do Prodarte, que fica no térreo da Prefeitura do Recife. Entre 12 e 15 de janeiro, os artesãos não selecionados poderão recolher os seus produtos.

Já a reunião com os aprovados será no dia 16 de janeiro, no Prodarte. A Central do Artesanato funcionará desde a semana pré-carnavalesca até o último dia de Carnaval, de 7 a 13 de fevereiro.

A secretária executiva de Empreendedorismo, Ana Paula Lins, falou sobre a importância deste momento para os nossos artesãos. “Uma vitrine para mostrar seus trabalhos e fechar negócios, em curto e médio prazos, além de garantir uma boa renda durante a festa”, afirmou Ana Paula.

Entre os produtos selecionados há fantasias em vários materiais, pinturas, máscaras, objetos em madeira, instrumentos musicais, bijuterias, adereços, bolsas, camisas pintadas à mão, entre outros.

Veja também

Parkinson Cientistas de Harvard criam dispositivo robótico vestível que melhora a caminhada de paciente