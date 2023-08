Lista de credores da 123Milhas tem bancos, Google e 700 mil clientes; veja

A- A+

A lista parcial de quem tem créditos a receber da 123Milhas, apresentada pela empresa no âmbito so processo de sua recuperação judicial tem entre os maiores credores bancos, empresas de maquininhas de cartão e a gigantes do mundo digital Google, além de centenas de milhares de clientes. Ao todo, as empresas do grupo têm uma dívida de R$ 2,3 bilhões no âmbito da recuperação judicial.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deferiu (aceitou) nesta quinta-feira o pedido de recuperação judicial da 123Milhas, da Art Viagens e Turismo e da Novum Investimentos, todas do mesmo grupo econômico. O escritório de advocacia TWK, que representa as empresas, protocolou uma série de listas nos autos da recuperação judicial na última quarta-feira.

Os documentos, de acordo com a sentença que deferiu o pedido da recuperação judicial, da juíza Claudia Helena Batista, da 1ªVara Empresarial de Belo Horizonte, já somam 8.200 páginas. Entre os credores, ela ressalta que há 700 mil pessoas, a esmagadora maioria clientes lesados.

Há também, no entanto, grandes bancos entre os que têm valores a receber. O Banco do Brasil (BB), por exemplo, aparece como detentor de três créditos quirografários (sem garantia) que somam R$ 74,39 milhões. O valor do calote do BB provavelmente é maior porque há, ainda, créditos ilíquidos "a apurar" do banco, de acordo com o documento.

Outro banco público na lista é a Caixa Econômica Federal, com R$ 4,9 milhões a receber, também em papéis sem garantia.

O BMP, especializado em financiar fintechs, também é um grande credor sem garantias: detém ao menos três títulos que, ao todo, chegam ao crédito de R$ 30,29 milhões.

Entre os bancos privados na lista de credores, está a filial de Luxemburgo do Santander, com R$ 8,04 milhões. Essa dívida, no entanto, não está sujeita à recuperação judicial da empresa.

Grandes empresas de meios de pagamento também estão no rol de lesados. Ainda de acordo com o documento apresentado à Justiça, as empresas Cielo, Redecard, PagSeguro, Mercado Pago, Stone e Pagar.me têm créditos ilíquidos a apurar com a 123Milhas.

A agência de viagens Flytour tem a receber R$ 8,82 milhões. Entre as maiores compamnhias aéreas do país, apenas a Azul está na lista de credores até o momento. Possui crédito de R$ 505 mil.

A 123Milhas afirma dever ao Google R$ 24,3 milhões. Um dos pilares da estratégia de crescimento da empresa nos últimos anos foi seu investimento em anúncios digitais.

