Rio de Janeiro Lista de suspeitos mortos em megaoperação tem 12 lideranças regionais do tráfico ligadas ao CV São quatro da Bahia, três de Goiás, dois do Pará, dois do Amazonas e um do Maranhão

A lista com os nomes e a ficha criminal dos mortos na megaoperação realizada na terça-feira passada nos complexos da Penha e do Alemão mostra que 12 dos 117 suspeitos são apontados como lideranças regionais do tráfico em seus estados de origem. Há quatro da Bahia, três de Goiás, dois do Pará, dois do Amazonas e um do Maranhão.

A lista completa foi publicada pelo blog Segredos do Crime.

Entre os apontados como líderes pela polícia está Fernando Henrique dos Santos, de 29 anos, conhecido como Perequito ou Fernandinho. Em Goiás, ele é descrito como um dos chefes do Comando Vermelho e considerado de “alta periculosidade” pelas autoridades policiais.

Do mesmo estado Adan Pablo Alves De Oliveira, 28 anos, era o líder do chamado “Bonde do Madruga”.

Já Fabio Francisco Santana Sales, 31 anos, seria o 01 do CV em Feira De Santana, na Bahia. Também da cidade Diogo Garcez Santos Silva, de 31 anos, o DG, é outro apontado como liderança local da facção e alguém que teria influência na criminalidade no Complexo da Penha, no Rio.

Confira abaixo a lista completa dos 12 mortos apontados como lideranças do tráfico:

Bahia

Danilo Ferreira do Amor Divino — Mazola

Fábio Francisco Santana Sales — (sem alcunha mencionada)

Diogo Garcez Santos Silva — DG

Emerson Pereira Solidade — Piter, Pity

Goiás

Adan Pablo Alves de Oliveira — Madruga

Marcos Vinícius da Silva Lima — Rodinha, Brancão, MV

Fernando Henrique dos Santos — Periquito, Fernandinho

Pará

Wesley Martins e Silva — WL, PP

Rafael Correa da Costa — Rafinha, Irmãos Sorrisos

Amazonas

Francisco Myller Moreira da Cunha — Gringo, Suíça

Douglas Conceição de Souza — Chico Rato

Maranhão

Lucas da Conceição — Mata Rindo, Luquinha

