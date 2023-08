Listeriose: conheça a infecção causada por bactéria que pode estar nos alimentos

A- A+

A falta de uma boa verificação de limpeza levou três pessoas à morte por listeriose (causada pela bactéria Listeria monocytogenes) após o consumo de milkshakes provindos de uma máquina de sorvete suja. O caso ocorreu nos Estados Unidos.



Em 2017, foi proibida a comercialização de três lotes de queijos da marca Friolack pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após a detecção da presença do microrganismo. Por isso, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor realizou um teste para verificar se alimentos vendidos no país estão livres desta ameaça.

Para a realização do teste, 12 alimentos foram escolhidos com base em duas frentes, a disponibilidade no mercado nacional e a semelhança com casos de recolhimento internacional. Foram eles:

Hambúrguer de quinoa Amazonika mundi (L20122)

Patê de presunto sabor defumado Bunel (26AGO2022)

Leite integral UHT Godan (L: 30082)

Manteiga com sal Lact Milk (L:3276)

Queijo coalho Laticínios Seritinga (LOT169)

Broto de feijão Moyashi (LOTE340)

Queijo minas frescal Sítio Real (L003)

Camarão sete barbas descascado congelado Pesqueiro Frutos do Mar (07CAM21062205AQ)

Pizza de frango com requeijão Rezende (L1 T2 R/A)

Salsichão Rica (LOT 249)

Salada orgânica higienizada Rio de Una Orgânicos (Lote: 0101107/32485)

Ricota fresca Laticínios Vitória (E22322803)

Como resultado, todos os 12 foram considerados seguros pelos pesquisadores da Proteste. O que é um ótimo sinal para os consumidores brasileiros, como explica Mylla Moura, engenheira de alimentos e mestranda em Ciência de Alimentos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Pois a bactéria analisada é a causadora da listeriose, que tem uma taxa de mortalidade de 30% dos casos.

— No caso da Listeria, ela tem uma grande capacidade de adaptação em ambientes bem adversos, tolerando altas concentrações de sal, bruscas variações de pH (4,3 a 9,4), e também quando tem muita água no alimento — numera a especialista da organização.

Além disso, ela consegue se multiplicar numa faixa de temperatura numa que vai de -1° a 50° Celsius, superando o calor e o frio sem dificuldade. Após o primeiro contanto, a Listeria forma biofilmes (películas viscosas feitas para proteção de uma comunidade bacteriana), podendo sobreviver por meses ou até mesmo anos no mesmo local. Todos esses fatores dificultam que as pessoas consigam evitar por conta própria a contaminação.

— Então, levando em conta a proibição da venda dos queijos aqui no Brasil em 2017, decidimos fazer uma testagem em 12 alimentos vendidos nos mercados brasileiros para procurar por essa bactéria. Após fazermos a análise, segundo os padrões estabelecidos pela Anvisa e pelo Inmetro, não detectamos nenhuma irregularidade quanto a presença do microrganismo nesses produtos escolhidos — ressalta Mylla.

Sintomas da infecção

A infecção pela Listeria afeta com maior facilidade crianças, grávidas, idosos e imunodeprimidos. No entanto, seu período de incubação pode ir de 3 a 70 dias, o que torna a manifestação dos sintomas muitas vezes demorada. Veja quais são:

Dores de cabeça;

Calafrios;

Febre;

Náusea;

Dores musculares;

Diarreia.



