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Saúde Lito publica novo vídeo sobre estado de saúde, e mulher mostra estrutura montada para homecare Influenciador, que está internado após ser diagnosticado com doença rara e neurodegenerativa, afirmou estar confiante na recuperação e disse que pretende ser o primeiro a controlar a condição no mundo

O influenciador digital e especialista em aviação Lito Sousa publicou neste sábado (29) um novo vídeo sobre seu estado de saúde e afirmou estar confiante em sua recuperação.

Diagnosticado com a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma doença rara, neurodegenerativa e sem cura, ele está internado há cerca de 20 dias e se prepara para dar continuidade ao tratamento em casa, em regime de atendimento domiciliar, conhecido como home care.

Lito começa seu relato explicando que não se sente triste com a notícia, e traz uma mensagem de esperança:

— Vou ser o primeiro a controlar essa doença no mundo — afirmou Lito.

No vídeo, o influenciador agradeceu o apoio dos seguidores e destacou a presença da mulher, Mila Seidl, durante o período de internação.

— Não é fácil ficar 20 dias dentro de um hospital. E ela está aqui comigo desde o início. Costumo falar que ela não larga o osso de jeito nenhum — disse.

Lito também falou sobre a mobilização dos fãs desde que tornou público o diagnóstico e disse se sentir grato por não sentir dor.

Estrutura de homecare

Enquanto Lito segue internado, Mila mostrou nas redes sociais os preparativos para receber o marido em casa.

A residência está sendo adaptada para comportar a estrutura necessária aos cuidados médicos e à circulação de equipamentos.

Segundo Mila, o imóvel não possui recursos de acessibilidade suficientes para a nova rotina da família. Por isso, portas e o box do banheiro precisaram ser retirados, além de terem sido feitos ajustes nos corredores para facilitar a movimentação.

— Como eu disse, minha casa não é acessível. Eu imaginava isso. Então estou tirando as portas e encostando aqui, depois eu vejo o que eu faço. Provavelmente essa aqui também acho que vou ter que tirar. Fiz as medidas, mas fica muito rente para fazer manobra ali — relatou.

O espaço escolhido para Lito foi o antigo quarto de hóspedes, no andar térreo. A localização permite o acesso pela entrada principal e evita degraus e outros obstáculos existentes em áreas da casa.

— A gente tá tentando organizar a casa para receber ele com todo carinho e amor nessa nossa nova rotina, que se Deus quiser vai ser de muita vitória — afirmou Mila.

No quarto, já foram instaladas uma cama hospitalar motorizada, uma poltrona e equipamentos para banho e locomoção. A família também recebeu o empréstimo de uma cadeira de rodas motorizada para que Lito possa testar.

— Eles mandaram pra gente pro Lito testar. Como ele tá com um pouco ainda de movimento nessa mão, talvez isso dê um pouco de autonomia pra ele. Vamos ver se vai funcionar. Mas eu acho que ele vai gostar se funcionar — explicou a mulher.

Mila também mostrou as almofadas e outros acessórios de apoio recebidos para auxiliar na rotina do influenciador.

Além da estrutura médica, a casa está sendo preparada para receber presentes e mensagens enviados por admiradores. Mila mostrou caixas, cartas e encomendas encaminhadas por fãs e empresas parceiras.

Segundo ela, os presentes estão sendo guardados para que Lito possa abri-los quando estiver instalado em casa.

— Tem muitos presentes que vocês mandaram para ele. Eu tô deixando para abrir quando ele chegar, mas a gente vai abrir tudo… Cartas, na empresa tem muito mais. Tudo no seu devido tempo, a gente tá tentando se organizar ainda. Então se a gente não respondeu, não fiquem chateados, a gente vai responder em breve — disse.

O diagnóstico de Lito foi divulgado recentemente. A Doença de Creutzfeldt-Jakob é uma condição neurológica rara e de rápida evolução.

Desde então, o estado de saúde do influenciador tem mobilizado seguidores nas redes sociais e gerado uma série de manifestações de apoio à família.

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