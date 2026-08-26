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LITO SOUSA Lito Sousa: Ministério da Saúde pede inclusão do influenciador em estudo experimental nos EUA Instituto Broad, responsável por um tratamento que está em teste, compartilhou comunicado sobre o caso de Lito

O Ministério da Saúde realizou formalmente nesta terça-feira (25) o pedido de inclusão de Lito Sousa, de 59 anos, em um dos estudos experimentais que estão sendo realizados nos Estados Unidos contra a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).

A informação foi divulgada pela Globo. E, o ministro Alexandre Padilha, também se manifestou na rede social X:

"Apoiamos a busca de centros de pesquisa e estudos sobre a doença, assim como formalizamos a solicitação da inclusão de Lito na fase inicial dos testes do único estudo clínico ativo identificado até o momento, em Harvard", diz a publicação.

O estudo clínico PRiSM, realizado pela Universidade de Harvard, o Instituto Broad e a Universidade de Massachusetts, tem como objetivo testar um pequeno RNA de interferência, batizado de siRNA, para combater a doença.

Em seguida, ainda na terça-feira, o Instituto Broad compartilhou um comunicado sobre o caso de Lito:

“Obrigado a todos que demonstraram apoio e se engajaram em favor de Lito Sousa. Estamos em contato com a equipe dele para ajudar a avaliar suas opções. A doença priônica é rara e devastadora, e, por enquanto, não existem bons tratamentos disponíveis. Estamos trabalhando intensamente para mudar isso, mas a pesquisa — incluindo os ensaios clínicos — ainda está em fases iniciais. Estamos avançando o mais rápido que conseguimos. Não sabemos se poderemos ajudar, mas vamos tentar.”

Em resposta, o perfil de Lito afirma que o centro de pesquisa ofereceu a opção de participar do estudo, porém, sem receber a medicação que está sendo testada contra a doença. Ele seria incluído no grupo que recebe apenas acompanhamento e exames, mas não o tratamento. O que também exigiria que a família se mudasse para os Estados Unidos, e, segundo a família, não optariam por esse caminho.

Mas, no mesmo comentário, também é comunicada outra possibilidade:

"No momento, nós estamos tentando obter o uso compassivo do medicamento para o Lito. Ainda estamos esperando uma resposta para essa possibilidade", diz o comentário do perfil do aviador.

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