A- A+

SAÚDE Lito Sousa fala sobre câncer de próstata, inflamação cerebral e perda de movimento do braço esquerdo Informação foi divulgada em vídeo publicado nesse domingo (2). Na gravação, o criador de conteúdo detalha sobre o diagnóstico e atual estado de saúde

O youtuber de aviação Lito Sousa, do canal Aviões e Músicas, publicou um vídeo em que afirma ter descoberto câncer de próstata e uma inflamação cerebral que o fez perder os movimentos do braço esquerdo.

A informação foi divulgada em vídeo publicado nesse domingo (2). Na gravação, o criador de conteúdo detalha sobre o diagnóstico e atual estado de saúde.

Lito informa que há cerca de três meses foi diagnosticado com câncer de próstata. A investigação ocorreu após notar uma pequena alteração do PSA em exames de rotina, foi quando realizou ressonância magnética e uma biópsia que confirmaram um carcinoma classificado como nível 3.

"Na classificação do meu câncer específico, é um nível três, intermediário baixo. Ou seja, não é algo extremamente grave ou urgente que eu precise resolver correndo, mas também não é do tipo que você não precisa fazer nada e só monitora", afirmou Lito.

Como tratamento, o youtuber optou pela prostatectomia, que é a remoção completa da próstata. "Como o meu não é tão agressivo, existe um outro protocolo. Mas fazer esse outro protocolo não significaria ficar 100% curado", relatou.

Braço esquerdo

Ainda no vídeo, Lito contou que durante o processo de acompanhamento do câncer, começou a perder o controle e os movimentos da mão e do braço esquerdo enquanto digitava roteiros, além de sentir o membro adormecido.

"Fui examinado de todas as maneiras. Eu tinha movimento, mantinha a força, o braço não estava rígido, mas eu não tinha muito controle. Ou seja, o sistema próprio não estava funcionando direito", relatou.

Em consultas neurológicas, uma ressonância apontou uma assimetria entre o lado esquerdo e o lado direito do cérebro.

"Quando eu voltei no neurologista e contei de novo essa sensação de que o braço não parecia meu, a resposta ficou meio vaga, sem uma direção clara. Eu já estava com uma viagem marcada para os Estados Unidos e, baseado na informação do médico, não seria problema nenhum viajar. Mantive a viagem", lembrou.

Antes de ter o diagnóstico neurológico definitivo, tomou uma injeção de corticoide para uma compressão cervical e viajou aos Estados Unidos. Por ser diabético tipo 2, o corticoide alterou sua glicemia e agravou a perda de controle motor no braço.

"No voo, a cada 50 minutos mais ou menos, eu tinha que ir ao banheiro fazer xixi. Uma vontade insuportável. Percebi uma dormência maior também no braço. Quando eu chego nos Estados Unidos, a Mila [esposa] vai me buscar no aeroporto e ela percebe que eu estou andando totalmente torto", relatou.

Sua esposa, Mila Seidl, percebeu a gravidade da situação e eles entraram em contato com um neurologista do Hospital Albert Einstein, decidindo antecipar o retorno ao Brasil.

Ao chegar a São Paulo, foi internado imediatamente. Exames de emergência com contraste e coleta de líquor da coluna confirmaram uma inflamação no lado direito do cérebro.

Perda de peso

O tratamento hospitalar envolveu infusões de corticoide e imunoglobulina. Por conta das altas doses de corticoide e do uso temporário de insulina, ele sofreu uma perda de peso de 7kg.

"Eu não tomo insulina, não sou diabético que precisa de insulina, mas tive que compensar com insulina, que é catabólica, então você vai perdendo massa muscular. O corticoide também faz isso. Junto com a internação veio essa perda de peso gigantesca", relatou.

Lito explica que o foco principal passou a ser a recuperação neurológica, que exige fisioterapia, terapia ocupacional e exercícios físicos. Ele ressalta sua determinação em se recuperar e garante que continuará gravando vídeos para o canal.

"O que começou com uma luta de câncer virou um problema neurológico bem mais grave e urgente de resolver. E uma vez que você perde o controle, mesmo depois que desinflama todo o cérebro, ainda leva um tempo para recuperar os movimentos. Isso exige muita fisioterapia, muita terapia ocupacional, muita musculação, muito aeróbico, muito cárdio. É um conjunto de coisas que eu vou fazer agora", afirmou.

Prevenção

Lito Sousa reforçou a importância dos exames preventivos, destacando que a detecção precoce do câncer eleva a taxa de sobrevida em 5 anos para mais de 99%.

"Todo mundo está sujeito a esse tipo de câncer. Não interessa se você se cuida, se você treina, se come bem como eu, câncer de próstata não escolhe. A diferença entre eu estar aqui contando isso com tranquilidade ou contando uma história bem mais dura foi o exame de rotina. Eu percebi a variação do PSA e fui atrás, e foi assim que eu peguei cedo", afirmou.

Veja também