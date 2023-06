A- A+

Na véspera do São João chegou também com um aviso de chuvas fortes e moderadas na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o litoral do Estado está em estado de atenção neste sábado (24).

O maior volume de chuva é previsto para as regiões da Mata Sul e RMR. Os acumulados devem ultrapassar os 50mm em 24 nas duas regiões.

Já na Zona da Mata Norte a maior parte dos municípios deve registrar apenas chuva de intensidade moderada.

A causa das chuvas se deve a um canal de umidade que está atingindo todo o litoral pernambucano.

Esse canal de umidade favorece a ocorrência de chuva com uma constância maior o que pode elevar os acumulados e aumentar os riscos associados a chuva para moderado a alto, é por esse motivo que a Apac renova e aumenta o nível do aviso.

